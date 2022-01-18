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Ростов-на-Дону попал в рейтинг суровости крещенских морозов

18 января 09:36
Фото: donland.ru
Ростов-на-Дону попал в рейтинг городов, в которых самые суровые крещенские морозы, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Для формирования рейтинга сравнили среднюю температуру в городах 19 января за последние 10 лет. Лидером стал Омск, в котором на праздник Крещения она составила -16,9 градуса.

На второй и третьей позициях оказались Новосибирск и Красноярск. Далее идут Челябинск, Екатеринбург и Пермь.

Ростов-на-Дону попал на последнее, пятнадцатое место рейтинга суровости. В донской столице средняя температура достигает -2,4 градуса.

В этом году в области будет более 70 мест для крещенских купаний. Их решили не проводить в Аксайском районе и Новочеркасске из-за ситуации с коронавирусом.

В минувшем году искупались свыше 11 тысяч граждан.

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