Ростов-на-Дону попал в рейтинг суровости крещенских морозов

Для формирования рейтинга сравнили среднюю температуру в городах 19 января за последние 10 лет. Лидером стал Омск, в котором на праздник Крещения она составила -16,9 градуса.
На второй и третьей позициях оказались Новосибирск и Красноярск. Далее идут Челябинск, Екатеринбург и Пермь.
Ростов-на-Дону попал на последнее, пятнадцатое место рейтинга суровости. В донской столице средняя температура достигает -2,4 градуса.
В этом году в области будет более 70 мест для крещенских купаний. Их решили не проводить в Аксайском районе и Новочеркасске из-за ситуации с коронавирусом.
В минувшем году искупались свыше 11 тысяч граждан.