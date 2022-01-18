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«С такими приговорами все воровать будут»: ростовчан удивил вердикт экс-главе района

18 января 09:40
Фото: 61.мвд.рф
Борис Сорокин
Суд оштрафовал экс-главу администрации Целинского района Бориса Сорокина за махинации с жильем для сирот, что удивило местных жителей, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Суд установил, что в 2018 году Сорокин принял 10 квартир для сирот в поселке Целина. На них потратили более девяти миллионов рублей.

Позже выяснилось, что квартиры являются непригодными для проживания. После этого и возбудили уголовное дело.

Суд приговорил Сорокина к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Жители Ростовской области посчитали такое решение слишком мягким.

«С такими приговорами все чиновники будут воровать, выделяя долю с прикупа на штраф», — прозвучало в соцсетях. Другие подписчики согласились с автором этого мнения.

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