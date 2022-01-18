«С такими приговорами все воровать будут»: ростовчан удивил вердикт экс-главе района

Суд установил, что в 2018 году Сорокин принял 10 квартир для сирот в поселке Целина. На них потратили более девяти миллионов рублей.
Позже выяснилось, что квартиры являются непригодными для проживания. После этого и возбудили уголовное дело.
Суд приговорил Сорокина к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Жители Ростовской области посчитали такое решение слишком мягким.
«С такими приговорами все чиновники будут воровать, выделяя долю с прикупа на штраф», — прозвучало в соцсетях. Другие подписчики согласились с автором этого мнения.