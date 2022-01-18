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В Ростовской области продолжился резкий рост заболеваемости коронавирусом

18 января 09:37
Фото: pexels.com
В Ростовской области не прекращается рост заболеваемости коронавирусом, только за последние сутки зарегистрировали 554 случая, сообщили в правительстве региона.

Новые случаи снова выявили во всех территориях региона. В ковидных госпиталях остаются на лечении 2047 человек.

С начала пандемии зарегистрировали 200690 случаев коронавируса, вылечились более 181 тысяч пациентов. Умерли из-за коронавируса 9904 человека, в том числе за сутки зарегистрировали восемь смертей.

Вакцинацию против коронавируса прошли более 1,9 миллиона добровольцев.

Ранее ночные клубы и магазины наказали в Ростове-на-Дону за игнорирование масочного режима. Кроме того, меры профилактики коронавируса не соблюдают и пассажиры в автобусах.

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