В Ростовской области продолжился резкий рост заболеваемости коронавирусом

Новые случаи снова выявили во всех территориях региона. В ковидных госпиталях остаются на лечении 2047 человек.
С начала пандемии зарегистрировали 200690 случаев коронавируса, вылечились более 181 тысяч пациентов. Умерли из-за коронавируса 9904 человека, в том числе за сутки зарегистрировали восемь смертей.
Вакцинацию против коронавируса прошли более 1,9 миллиона добровольцев.
Ранее ночные клубы и магазины наказали в Ростове-на-Дону за игнорирование масочного режима. Кроме того, меры профилактики коронавируса не соблюдают и пассажиры в автобусах.