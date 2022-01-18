В Ростовской области развернут больше ковидных госпиталей для детей

В Ростовской области на лечении в инфекционных госпиталях находятся чуть больше двух тысяч пациентов, что составляет 67% от возможной загрузки коек. Юрий Кобзев объяснил, что ковидные госпитали в полной мере обеспечивают показатели федерального норматива. Глава Минздрава объяснил, что теперь каждый госпиталь должен быть готов развернуть дополнительные койки для размещения пациентов в течение семи суток.
«В течение семи суток мы готовы будем развернуть до шести тысяч коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Мы работаем над стационарным обеспечением детишек, потому что по первым волнам дети были практически не задействованы, а теперь в Ростовской области развернуты детские койки в больнице № 20 Ростова и межмуниципальных центрах. В настоящее время у нас девять детей проходят стационарное лечение от коронавирусной инфекции, и мы готовы развернуть 140 дополнительных мест в восьми госпиталях. Все койки детей обеспечены кислородом, и мы постоянно работаем над этим вопросом», — доложил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.
Губернатор Василий Голубев распорядился организовать работу по обеспечению койками детских ковидных больных и докладывать о решении это вопроса.
Ранее в Ростовской области от коронавируса скончались еще четыре жителя пенсионного возраста. В последние несколько недель большая часть летальных исходов после коронавируса приходится на людей старше 65 лет.