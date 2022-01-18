В Ростовской области развернут больше ковидных госпиталей для детей

«В течение семи суток мы готовы будем развернуть до шести тысяч коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Мы работаем над стационарным обеспечением детишек, потому что по первым волнам дети были практически не задействованы, а теперь в Ростовской области развернуты детские койки в больнице № 20 Ростова и межмуниципальных центрах. В настоящее время у нас девять детей проходят стационарное лечение от коронавирусной инфекции, и мы готовы развернуть 140 дополнительных мест в восьми госпиталях. Все койки детей обеспечены кислородом, и мы постоянно работаем над этим вопросом», — доложил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.