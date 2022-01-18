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Власти Ростова объяснили, почему так и не начали стройку школы в Левенцовском

18 января 10:39
Фото: freepik/freepik.com
В администрации Ростова-на-Дону рассказали, почему не начинается строительство школы в микрорайоне Левенцовский, сообщается на странице губернатора Ростовской области Василия Голубева в соцсети Instagram.

Жительница Ростова задала вопрос губернатору Ростовской области о том, когда же начнется строительство школы в микрорайоне Левенцовский.

Так, в прошлом году прошла информация, что город получит субсидию в размере 3 миллиардов рублей на строительство школ в микрорайонах Левенцовском и Платовском.

На вопрос ростовчанке ответили в администрации города. Там объяснили, что ранее разработанная сметная документация на строительство школы нуждается в корректировке в связи с упразднением в сентябре 2021 года территориальных единичных расценок.

Затем потребуется повторное положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости, которая запланирована на конец февраля текущего года.

«Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ запланировано в июне 2022 года. Срок проведения работ – 15 месяцев», — говорится в сообщении городской администрации.

Ранее жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону пожаловались губернатору региона Василию Голубеву на качество водопроводной воды. По их словам, вода из под крана не пригодна не только для приготовления пищи, но и для бытовых целей. В мэрии обратившегося с жалобой перенаправили в Ростовводоканал.

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