Власти Ростова объяснили, почему так и не начали стройку школы в Левенцовском

Ранее жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону пожаловались губернатору региона Василию Голубеву на качество водопроводной воды. По их словам, вода из под крана не пригодна не только для приготовления пищи, но и для бытовых целей. В мэрии обратившегося с жалобой перенаправили в Ростовводоканал.