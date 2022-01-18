Власти Ростовской области боятся ухудшения эпидситуации из-за низкой ревакцинации

«В отношении ревакцинации, уже касался этого вопроса и я, и Евгений Владимирович (прим. главный санитарный врач Ростовской области). Здесь необходимо усилить совместную работу. Ревакцинировано 292 тысячи человек. К сожалению, темпы у нас достаточно низкие и составляют от должного числа вакцинированных около 33%», — объяснил глава министерства здравоохранения Юрий Кобзев.