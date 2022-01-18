Власти Ростовской области боятся ухудшения эпидситуации из-за низкой ревакцинации

В Ростовской области прошли вакцинацию около 1,97 миллиона человек. Юрий Кобзев рассказал, что несмотря на первичное участие в вакцинации, показатели ревакцинации значительно ниже. На повторную вакцинацию от коронавируса пришли немногим больше 292 тысяч человек.
«В отношении ревакцинации, уже касался этого вопроса и я, и Евгений Владимирович (прим. главный санитарный врач Ростовской области). Здесь необходимо усилить совместную работу. Ревакцинировано 292 тысячи человек. К сожалению, темпы у нас достаточно низкие и составляют от должного числа вакцинированных около 33%», — объяснил глава министерства здравоохранения Юрий Кобзев.
Министр здравоохранения Ростовской области сообщил, что этот показатель необходимо увеличить до 85-90%, в том числе на ревакцинацию, а потому призвал руководителей различных организаций составить списки вакцинированных первично и пройти процедуру повторно при помощи сотрудников медучреждений.
Ранее в Ростовской области обнаружили еще 449 жителей, которые заразились коронавирусом. В настоящий момент в больницах региона лечение проходят почти две тысячи человек.