Нарушавшего указы губернатора Вадима Сидорова назначили главой Кагальницкого района

Posted 19 января 2022, 05:08
Published 19 января 2022, 05:08
Modified 1 октября, 13:33
Updated 1 октября, 13:33
Это стало известно на заседании районного Собрания депутатов. Парламентарии единогласно приняли решение о назначении Сидорова на этот пост.
Отмечается, что контракт с ним заключили на пять лет. Сейчас Сидорову 42 года, в 2018 году его назначили первым заместителем главы администрации.
Ранее районная администрация оказалась замешана в скандале из-за проведения массового мероприятия. Хотя губернатор Василий Голубев установил на них запрет из-за пандемии.
Дело в том, что в прошлом году районные власти решили провести публичные слушания по поводу генерального плана развития территорий.