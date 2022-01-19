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Posted 19 января 2022, 05:08

Published 19 января 2022, 05:08

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Нарушавшего указы губернатора Вадима Сидорова назначили главой Кагальницкого района

19 января 2022, 05:08
В Ростовской области главой администрации Кагальницкого района стал Вадим Сидоров, сообщили в райадминистрации.

Это стало известно на заседании районного Собрания депутатов. Парламентарии единогласно приняли решение о назначении Сидорова на этот пост.

Отмечается, что контракт с ним заключили на пять лет. Сейчас Сидорову 42 года, в 2018 году его назначили первым заместителем главы администрации.

Ранее районная администрация оказалась замешана в скандале из-за проведения массового мероприятия. Хотя губернатор Василий Голубев установил на них запрет из-за пандемии.

Дело в том, что в прошлом году районные власти решили провести публичные слушания по поводу генерального плана развития территорий.

#Политика#Новости
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