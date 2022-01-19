Профессор Хотимченко рассказал о вреде ежедневного употребления алкоголя

Posted 19 января 2022,, 13:08
Published 19 января 2022,, 13:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, эксперт при этом советует не употреблять алкогольные напитки каждый день. Он отметил, что ежедневно организм человека синтезирует 10 граммов алкоголя, однако они «сразу сгорают» за доли секунды.
Также Хотимченко заявил, что каждодневное распитие вина с точки зрения медицины не имеет огромной пользы. По его словам, даже маленькие ежедневные дозы спиртных напитков могут привести к зависимости от него, а в дальнейшем и к алкоголизму.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе кофе. Эксперт отметил, что кофе помогает бороться с печеночными и сердечными недугами. Помимо этого, он опроверг влияние кофе на гипертоников. По его словам,употребление напитка на регулярной основе позволит снизить вероятность инфарктов, сердечных приступов и аритмии.
Также Мясников заявил о важности избежания похмелья, поскольку оно связано со снижением уровня алкоголя в крови. Он считает, что подобное может представлять серьезную опасность для здоровья человека.