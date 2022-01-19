В Ростове беременная женщина с подозрением на коронавирус умерла в машине скорой

Posted 19 января 2022, 12:49
Published 19 января 2022, 12:49
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Женщина находилась на 38-й неделе беременности, ее доставили в провизорный госпиталь на базе больницы № 7. Из-за отрицательных результатов тестов ее не переводили в ковидный госпиталь.
«У пациентки оказалось поражение легких и у нее ухудшилось состояние. После этого ее решили доставить в другую больницу, но по пути ростовчанка умерла», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что причиной могло стать отсутствие запаса медицинского кислорода в машине скорой.
Добавим, что в последнее время в регионе регистрируют рост заболеваемости коронавирусом. Вместе с этим активно распространяется штамм омикрон.