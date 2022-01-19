В Ростове в старинном доме на Семашко украли аутентичные ворота

Ранее в Ростове-на-Дону объявили о работах по сносу старинных зданий по адресам Семашко, 30 и 32. Спустя несколько дней стало известно, что во время работ неизвестные похитили оригинальные перила, включенные в перечень объектов охраны культурного наследия.