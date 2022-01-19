В Ростове в старинном доме на Семашко украли аутентичные ворота

Posted 19 января 2022, 08:02
Published 19 января 2022, 08:02
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Во вторник, 18 января, управление ЖКХ Ленинского района подало заявление о краже старинных ворот из дома на Семашко, 30, который отдали под снос.
При запросе комментария в администрации Ленинского района представители заявили, что не готовы прокомментировать происшествие, поскольку этого нет в их должностных инструкциях.
Ранее в Ростове-на-Дону объявили о работах по сносу старинных зданий по адресам Семашко, 30 и 32. Спустя несколько дней стало известно, что во время работ неизвестные похитили оригинальные перила, включенные в перечень объектов охраны культурного наследия.
Напомним, власти Ростова оправдывались, что на месте зданий оборудуют сквер, однако выяснилось, что распоряжений о планировании участка в ДАиГ не поступало.