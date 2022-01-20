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Число умерших от COVID-19 в Ростовской области достигло 9922 человек

20 января 10:59
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
В Ростовской области количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 9922 человек, сообщается на сайте облправительства.

За прошедшие сутки в регионе от коронавируса умерло восемь человек, включая пять женщин в возрасте от 67 до 91 года и троих мужчин в возрасте от 62 до 75 лет. Все они обладали хроническими заболеваниями, в основном сердечно-сосудистой системы.

В Ростовской области за сутки провели 19568 исследований для выявления заражения коронавирусом. За весь период пандемии было проведено 5472,64 тысячи тестов.

Напомним, в прошлом году ростовчане потратили на лекарственные средства от COVID-19 более 1,7 миллиарда рублей. В итоге Ростовская область разместилась на второй строчке среди регионов Юга России и Северного Кавказа по количеству средств, потраченных жителями на покупку препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Больше всего средств на приобретение лекарств от коронавируса в ЮФО и СКФО потратили жители Краснодарского края — почти 3,3 миллиарда рублей.

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