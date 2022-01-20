Число умерших от COVID-19 в Ростовской области достигло 9922 человек

За прошедшие сутки в регионе от коронавируса умерло восемь человек, включая пять женщин в возрасте от 67 до 91 года и троих мужчин в возрасте от 62 до 75 лет. Все они обладали хроническими заболеваниями, в основном сердечно-сосудистой системы.