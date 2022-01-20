rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2022, 14:58

Published 20 января 2022, 14:58

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Что известно об омикроне в Ростовской области, чем он опасен и какие у него симптомы

20 января 2022, 14:58
По всей России, в том числе Ростовской области, продолжает активно распространяться новый штамм коронавируса. Что такое омикрон, чем он опасен и как его лечить, в материале RostovGazeta.

Что такое омикрон

Омикрон — это новая разновидность коронавируса или еще его называют новым штаммом, который считают самым опасным. Случаи заражения обнаружили уже в 42 регионах страны, большинство из которых приходятся на Москву.

Впервые этот штамм появился в Африке 23 ноября 2021 года и теперь он стремительно распространяется по миру. Ученые заявляют, что у новой разновидности большое количество мутаций, пока обнаружено 32.

Какие симптомы омикрона

Главный врач поликлиники № 14 в Ростове-на-Дону Игорь Гайнутдинов назвал основные симптомы штамма омикрон. При этом болезнь очень легко спутать с ОРВИ.

Через сутки после заражения появляются следующие проявления болезни:

  1. Головная боль
  2. Насморк
  3. Может заболеть горло
  4. Не исключен ларингит с изменением голоса
  5. В очень редких случаях начинает кашель
  6. Иногда бывает температура, но она не превышает 38 градусов.

При этом люди перестали жаловаться на потерю обоняния, как было при других штаммах. Некоторые заявляют о повышенной утомляемости.

Необычные симптомы омикрона

Среди необычных симптомов нового штамма можно назвать пульсирующую головную боль и миалгию. Так обозначают боль в мышцах.

У детей на теле появляются высыпания. При этом инкубационный период новой разновидности значительно сократился. Теперь он варьируется от трех до пяти дней, а сама инфекция стала намного заразнее.

Как пройти тестирование на омикрон

Имеющиеся в России тесты чувствительны к омикрон-штамму. Поэтому проблем с определением этой разновидности не возникает. Только люди часто его путают с ОРВИ и вовремя не обращаются к врачам.

Как лечат омикрон

Инфекционист Светлана Сметанина советует пить побольше воды при первых признаках заболевания. Лучше всего употреблять около двух литров жидкости в сутки.

Стоит периодически проверять температуру, если она выше 38 градусов и держится более трех дней, то пора обращаться к врачу. Для устранения заложенности носа лучше всего его промывать.

При этом медики не советуют заниматься самолечением при ухудшении самочувствия.

Как защититься от омикрона

Кардиолог Владимир Сибирский заявил о необходимости соблюдать меры профилактики коронавируса. Так как новый вариант инфекции очень заразный.

  1. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. Здесь говорится и о масочном режиме
  2. Чаще мыть руки
  3. Соблюдать социальную дистанцию
  4. Сделать прививку, а через полгода пройти ревакцинацию.

Насколько заразен новый штамм коронавируса

Согласно исследованиям, омикрон передается в четыре раза быстрее предшественника. Легче всего заразиться от человека, у которого появились симптомы, такие как насморк, кашель и першение в горле.

Если носить маску, то риск заболевания уменьшится, но не исключит его полностью. При этом намного больше вероятность заразиться в помещении, где много людей.

Поможет ли вакцинация от штамма омикрон

Издание «Новые известия» со ссылкой на слова врача-эпидемиолога Игоря Гундарова пишут, что эффективность созданной вакцины начинает снижаться из-за появившихся мутаций. По его словам, сейчас показатель эффективности составляет 25%, хотя ранее достигал 95%.

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что вакцинация поможет от тяжелого течения заболевания. Но от температуры, кашля, першения в горле, скорее всего, не защитит.

В любом случае врачи советуют сделать прививки против коронавируса, чтобы защитить свой организм.

Омикрон в Ростовской области

Первый случай заражения в Ростовской области зарегистрировали в конце 2021 года, когда заболел студент из Конго, прибывший на учебу. Его сразу изолировали в больницу и узнали о тех, с кем он успел пообщаться. В данный момент пациент выздоровел и его выписали из клиники.

Следующими заразились женщина и шестимесячный ребенок, они никак не связаны друг с другом. В других странах пациенты не были, поэтому стало понятно, что заражение происходит внутри региона.

В середине января главный санитарный врач области Евгений Ковалев рассказал, что число пациентов выросло до 37. И только трое из них были в других странах.

На данный момент штамм коронавируса омикрон выявили во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Вместе с этим началась пятая волна коронавируса.

Глава ростовского медицинского университета Сергей Шлык сообщил, что по их данным пик заболеваемости стоит ожидать в конце января.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика