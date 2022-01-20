Что известно об омикроне в Ростовской области, чем он опасен и какие у него симптомы

По всей России, в том числе Ростовской области, продолжает активно распространяться новый штамм коронавируса. Что такое омикрон, чем он опасен и как его лечить, в материале RostovGazeta.

Что такое омикрон Омикрон — это новая разновидность коронавируса или еще его называют новым штаммом, который считают самым опасным. Случаи заражения обнаружили уже в 42 регионах страны, большинство из которых приходятся на Москву. Впервые этот штамм появился в Африке 23 ноября 2021 года и теперь он стремительно распространяется по миру. Ученые заявляют, что у новой разновидности большое количество мутаций, пока обнаружено 32. Какие симптомы омикрона Главный врач поликлиники № 14 в Ростове-на-Дону Игорь Гайнутдинов назвал основные симптомы штамма омикрон. При этом болезнь очень легко спутать с ОРВИ. Через сутки после заражения появляются следующие проявления болезни: Головная боль Насморк Может заболеть горло Не исключен ларингит с изменением голоса В очень редких случаях начинает кашель Иногда бывает температура, но она не превышает 38 градусов. При этом люди перестали жаловаться на потерю обоняния, как было при других штаммах. Некоторые заявляют о повышенной утомляемости. Необычные симптомы омикрона Среди необычных симптомов нового штамма можно назвать пульсирующую головную боль и миалгию. Так обозначают боль в мышцах. У детей на теле появляются высыпания. При этом инкубационный период новой разновидности значительно сократился. Теперь он варьируется от трех до пяти дней, а сама инфекция стала намного заразнее. Как пройти тестирование на омикрон Имеющиеся в России тесты чувствительны к омикрон-штамму. Поэтому проблем с определением этой разновидности не возникает. Только люди часто его путают с ОРВИ и вовремя не обращаются к врачам. Как лечат омикрон Инфекционист Светлана Сметанина советует пить побольше воды при первых признаках заболевания. Лучше всего употреблять около двух литров жидкости в сутки. Стоит периодически проверять температуру, если она выше 38 градусов и держится более трех дней, то пора обращаться к врачу. Для устранения заложенности носа лучше всего его промывать. При этом медики не советуют заниматься самолечением при ухудшении самочувствия. Как защититься от омикрона Кардиолог Владимир Сибирский заявил о необходимости соблюдать меры профилактики коронавируса. Так как новый вариант инфекции очень заразный. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. Здесь говорится и о масочном режиме Чаще мыть руки Соблюдать социальную дистанцию Сделать прививку, а через полгода пройти ревакцинацию. Насколько заразен новый штамм коронавируса Согласно исследованиям, омикрон передается в четыре раза быстрее предшественника. Легче всего заразиться от человека, у которого появились симптомы, такие как насморк, кашель и першение в горле. Если носить маску, то риск заболевания уменьшится, но не исключит его полностью. При этом намного больше вероятность заразиться в помещении, где много людей. Поможет ли вакцинация от штамма омикрон Издание «Новые известия» со ссылкой на слова врача-эпидемиолога Игоря Гундарова пишут, что эффективность созданной вакцины начинает снижаться из-за появившихся мутаций. По его словам, сейчас показатель эффективности составляет 25%, хотя ранее достигал 95%. Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что вакцинация поможет от тяжелого течения заболевания. Но от температуры, кашля, першения в горле, скорее всего, не защитит. В любом случае врачи советуют сделать прививки против коронавируса, чтобы защитить свой организм. Омикрон в Ростовской области Первый случай заражения в Ростовской области зарегистрировали в конце 2021 года, когда заболел студент из Конго, прибывший на учебу. Его сразу изолировали в больницу и узнали о тех, с кем он успел пообщаться. В данный момент пациент выздоровел и его выписали из клиники. Следующими заразились женщина и шестимесячный ребенок, они никак не связаны друг с другом. В других странах пациенты не были, поэтому стало понятно, что заражение происходит внутри региона. В середине января главный санитарный врач области Евгений Ковалев рассказал, что число пациентов выросло до 37. И только трое из них были в других странах. На данный момент штамм коронавируса омикрон выявили во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Вместе с этим началась пятая волна коронавируса. Глава ростовского медицинского университета Сергей Шлык сообщил, что по их данным пик заболеваемости стоит ожидать в конце января.