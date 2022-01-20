Ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок на Нагибина

Напомним, с 19 января два автобусных маршрута (№ 201 и 203) связали города Ростов и Батайск. Теперь жители из ЖК «Южный Берег» и микрорайона Березовая Роща могут добираться на городском автобусе до донской столицы. Стоит отметить, что маршруты запустили после многочисленных просьб местных жителей.