Ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок на Нагибина

Posted 20 января 2022, 11:50
Published 20 января 2022, 11:50
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Суть проблемы заключается в том, что при повороте налево с проспекта Нагибина на улицу Нариманова автовладельцы, которые находятся в среднем ряду, создают опасную дорожную ситуацию.
«Перестраиваясь со среднего ряда, водитель также тормозит движение сзади и тем самым создает пробку», – говорится в сообщении.
Исправить данную проблему, по мнению ростовчан, поможет камера наблюдения. Так проще будет отследить автовладельцев, нарушающих правила дорожного движения, считают авторы инициативы.
Напомним, с 19 января два автобусных маршрута (№ 201 и 203) связали города Ростов и Батайск. Теперь жители из ЖК «Южный Берег» и микрорайона Березовая Роща могут добираться на городском автобусе до донской столицы. Стоит отметить, что маршруты запустили после многочисленных просьб местных жителей.
Также в регионе должен появиться еще один маршрут, связывающий ЖК «Прибрежный» с Ростовом.