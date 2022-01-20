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Posted 20 января 2022, 11:50

Published 20 января 2022, 11:50

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок на Нагибина

20 января 2022, 11:50
Для решения транспортной проблемы на проспекте Нагибина в Ростове горожане выдвинули инициативу, которая размещена на портале «Благоустройство города».

Суть проблемы заключается в том, что при повороте налево с проспекта Нагибина на улицу Нариманова автовладельцы, которые находятся в среднем ряду, создают опасную дорожную ситуацию.

«Перестраиваясь со среднего ряда, водитель также тормозит движение сзади и тем самым создает пробку», – говорится в сообщении.

Исправить данную проблему, по мнению ростовчан, поможет камера наблюдения. Так проще будет отследить автовладельцев, нарушающих правила дорожного движения, считают авторы инициативы.

Напомним, с 19 января два автобусных маршрута (№ 201 и 203) связали города Ростов и Батайск. Теперь жители из ЖК «Южный Берег» и микрорайона Березовая Роща могут добираться на городском автобусе до донской столицы. Стоит отметить, что маршруты запустили после многочисленных просьб местных жителей.

Также в регионе должен появиться еще один маршрут, связывающий ЖК «Прибрежный» с Ростовом.

#Город#Новости
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