В России с помощью биотехнологий выпустили препарат на основе РНК

Создание препаратов, обеспечивающих адекватный иммунный ответ, является одним из наиболее перспективных направлений, считает д. м. н., профессор, заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», врач - аллерголог-иммунолог Радаева Ольга. По ее словам, возбуждающая естественную защиту организма система интерферонов препятствует проникновению патогена внутрь клетки и его размножению, а также запускает процессы, приводящие к элиминации вируса из организма.