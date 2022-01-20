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Posted 20 января 2022, 15:15

Published 20 января 2022, 15:15

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

В России с помощью биотехнологий выпустили препарат на основе РНК

В России с помощью биотехнологий выпустили препарат на основе РНК

20 января 2022, 15:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
ГК «Промомед» зарегистрировала новый лекарственный препарат "Радамин Виро" на основе РНК двуспиральной натриевой соли.

Средство стимулирует выработку основных типов интерферонов, запуская естественный иммунный ответ, обеспечивающий скорость терапевтического эффекта и защиту организма от вирусных и бактериальных инфекций.

Как передает newizv.ru, директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская рассказала, что специалисты компании при помощи биотехнологических инноваций усовершенствовали советские наработки и создали "Радамин Виро". По ее словам, препарат станет новой главой в истории компании, посвященной разработке принципиально новых методов лечения опасных заболеваний.

Действующее вещество "Радамин Виро" запускает образование защитных эндогенных интерферонов, обладающих противовоспалительным, иммуностимулирующим, антивирусным и другими видами активности. После введения препарата врожденный и адаптивный иммунный ответ наступает уже в течение двух - шести часов. При этом в течение 48 часов уровень интерферонов возвращается к фоновым значениям.

Создание препаратов, обеспечивающих адекватный иммунный ответ, является одним из наиболее перспективных направлений, считает д. м. н., профессор, заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», врач - аллерголог-иммунолог Радаева Ольга. По ее словам, возбуждающая естественную защиту организма система интерферонов препятствует проникновению патогена внутрь клетки и его размножению, а также запускает процессы, приводящие к элиминации вируса из организма.

Отсутствие мутагенного, аллергического, накопительного и местнораздражающего действия у "Радамин Виро", а также влияния на репродуктивную функцию обеспечивает высокий уровень безопасности препарата, говорят специалисты.

Лекарственное средство выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения. Препарат отпускается в упаковках с дозировкой, соответствующей актуальным схемам терапии.

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