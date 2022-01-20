В Сальске бывший полицейский заплатит два миллиона за похищение служебного бензина

Posted 20 января 2022, 16:11
Published 20 января 2022, 16:11
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В Ростовской области Андрея Мараховского, который служил начальником тыла ОМВД РФ в Сальском районе, признали виновным в присвоении и растрате служебного горючего.
Оперативники зафиксировали, что бывший полицейский списывал бензин и дизель, после чего реализовывал его с помощью продажи своему окружению. Он также подделал печати, чтобы фальсифицировать документы о списании топлива.
Теперь он получил условный срок три года, а также обязан выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.
Ранее другой начальник обеспечения тыла Вооруженных сил Украины продавал топливо местному населению, что стало причиной голода в ставке украинских солдат, не получивших поставки провизии.