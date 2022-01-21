Сотрудниц «Почты России» в Ростове осудили за присвоение денег клиентов

Следствием было установлено, что руководитель почтового отделения Анна Дабдина и ее заместитель Наталья Мирошникова в течение года похищали из кассы деньги, которые клиенты отдавали за оплату почтовых услуг. В общей сложности за год женщины присвоили более одного миллиона рублей.