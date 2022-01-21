Сотрудниц «Почты России» в Ростове осудили за присвоение денег клиентов

Posted 21 января 2022, 13:59
Published 21 января 2022, 13:59
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Следствием было установлено, что руководитель почтового отделения Анна Дабдина и ее заместитель Наталья Мирошникова в течение года похищали из кассы деньги, которые клиенты отдавали за оплату почтовых услуг. В общей сложности за год женщины присвоили более одного миллиона рублей.
По решению суда, женщины должны возместить ущерб в размере 1 138 627 рублей. Женщины также приговорены к 2,5 годам лишения свободы.
Ранее в Ростове суд продлил арест экс-судье Белореченского районного суда Краснодарского края Ирине Дадаш до 25 апреля нынешнего года. Женщина обвиняется в крупном хищении. По версии следствия, Дадаш взяла с фигурантов уголовного дела 560 тысяч долларов (35 миллионов рублей), пообещав им помочь.