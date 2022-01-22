Общественники ищут подземные ходы на Парамоновских складах в Ростове

Posted 22 января 2022, 12:00
Published 22 января 2022, 12:00
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Общественники рассказали, что совсем недавно они встретились с археологом и экспертом по работе с георадаром, чтобы исследовать Парамоновский Каменный склад, возведенный в XVIII веке.
Общественники предполагают, что каменный склад возвели вместо деревянного, который был прикрытием подземного хода из крепости Димитрия Ростовского — самого мощного укрепления юга России, которое располагалось в границах современных улиц Горького, Чехова, Станиславского и Нахичеванского переулка.
«Целый ряд аргументов говорит за то, что подземный ход в северной стене склада, который мы вдвоём с ростовским краеведом открыли, а я своими руками разобрал позднюю кирпичную стенку, прикрывавшую подземелье, мог вести непосредственно в Крепость, под юго-западные Архангельские ворота», — поделился историей поисков общественник Александр Сушков.
За годы исследования складов общественникам удалось выяснить, что под ними находятся скрытые помещения, а также старинная система отвода воды, которая по-прежнему обеспечивает движение родниковых вод.
Сейчас общественники надеются, что в здании Каменного склада, который является самым старым строением в Ростове, появится музей, и продолжают исследовать грунт под ним.
«Тщательный анализ результатов геоисследования пока позволяет сделать вывод: сложно достоверно утверждать о наличии конкретных подземных ходов, но и отвергать такую вероятность нельзя. Предварительные приборные данные очень важно продолжить археологическими раскопками», — сообщил Александр Сушков. Общественник добавил, что исследования планируют продолжить после организации необходимых археологических раскопок.