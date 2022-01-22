Общественники ищут подземные ходы на Парамоновских складах в Ростове

«Целый ряд аргументов говорит за то, что подземный ход в северной стене склада, который мы вдвоём с ростовским краеведом открыли, а я своими руками разобрал позднюю кирпичную стенку, прикрывавшую подземелье, мог вести непосредственно в Крепость, под юго-западные Архангельские ворота», — поделился историей поисков общественник Александр Сушков.