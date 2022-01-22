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Posted 22 января 2022, 12:00

Published 22 января 2022, 12:00

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Общественники ищут подземные ходы на Парамоновских складах в Ростове

22 января 2022, 12:00
На Парамоновских складах общественники и археолог приступили к поискам утерянных катакомб крепости Димитрия Ростовского, сообщения об этом появились в соцсетях.

Общественники рассказали, что совсем недавно они встретились с археологом и экспертом по работе с георадаром, чтобы исследовать Парамоновский Каменный склад, возведенный в XVIII веке.

Общественники предполагают, что каменный склад возвели вместо деревянного, который был прикрытием подземного хода из крепости Димитрия Ростовского — самого мощного укрепления юга России, которое располагалось в границах современных улиц Горького, Чехова, Станиславского и Нахичеванского переулка.

«Целый ряд аргументов говорит за то, что подземный ход в северной стене склада, который мы вдвоём с ростовским краеведом открыли, а я своими руками разобрал позднюю кирпичную стенку, прикрывавшую подземелье, мог вести непосредственно в Крепость, под юго-западные Архангельские ворота», — поделился историей поисков общественник Александр Сушков.

За годы исследования складов общественникам удалось выяснить, что под ними находятся скрытые помещения, а также старинная система отвода воды, которая по-прежнему обеспечивает движение родниковых вод.

Сейчас общественники надеются, что в здании Каменного склада, который является самым старым строением в Ростове, появится музей, и продолжают исследовать грунт под ним.

«Тщательный анализ результатов геоисследования пока позволяет сделать вывод: сложно достоверно утверждать о наличии конкретных подземных ходов, но и отвергать такую вероятность нельзя. Предварительные приборные данные очень важно продолжить археологическими раскопками», — сообщил Александр Сушков. Общественник добавил, что исследования планируют продолжить после организации необходимых археологических раскопок.

Ранее в Ростове специалист по лазерному сканированию увековечил Парамоновские склады в цифре.

#Общество#Новости
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