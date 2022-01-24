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Posted 24 января 2022, 07:37

Published 24 января 2022, 07:37

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

омикрон

Более 170 случаев омикрона выявили в Ростовской области

24 января 2022, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi. омикрон
В Ростовской области с начала пандемии зарегистрировали 173 случая заражения штаммом омикрон, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В последнее время в регионе выявили рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно подтверждают более 900 случаев. Это связывают с новой разновидностью коронавируса.

«Чаще всего омикрон подтверждают у взрослых, но есть случаи и у детей. При этом 108 случаев нового штамма приходятся на Ростов, далее идут Батайский и Азовский районы», — уточнил Ковалев.

На штамм дельта за неделю пришлось 53% заболевших, на омикрон — 47%.

Ковалев заявил, что чаще стали заражаться сотрудники в компаниях. Он призвал перевести 30% персонала на удаленку.

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