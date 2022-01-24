Более 170 случаев омикрона выявили в Ростовской области

Posted 24 января 2022, 07:37
Published 24 января 2022, 07:37
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
В последнее время в регионе выявили рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно подтверждают более 900 случаев. Это связывают с новой разновидностью коронавируса.
«Чаще всего омикрон подтверждают у взрослых, но есть случаи и у детей. При этом 108 случаев нового штамма приходятся на Ростов, далее идут Батайский и Азовский районы», — уточнил Ковалев.
На штамм дельта за неделю пришлось 53% заболевших, на омикрон — 47%.
Ковалев заявил, что чаще стали заражаться сотрудники в компаниях. Он призвал перевести 30% персонала на удаленку.