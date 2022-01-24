Детский омбудсмен Степкина: Убитая под Омском семья не считалась неблагополучной

Девушка также помогла составить фоторобот убийцы и всячески старалась оказать содействие следствию. Но в ходе осмотра места преступления выяснилось, что многое из показаний дочери убитой не сходится с фактами. После проведенных следственных мероприятий «потерпевшая» и ее 17-летний приятель сознались в совершенном злодеянии. и были задержаны. При этом также выяснилось, что 10-летняя девочка умерла, потому что ее старшая сестра не хотела за ней ухаживать в связи с ее заболеванием.