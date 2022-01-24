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Posted 24 января 2022,, 14:06

Published 24 января 2022,, 14:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Детский омбудсмен Степкина: Убитая под Омском семья не считалась неблагополучной

Детский омбудсмен Степкина: Убитая под Омском семья не считалась неблагополучной

24 января 2022, 14:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ночь на 22 января этого года в селе Юрьевка Омской области была жестоко убита семья — двое взрослых и десятилетняя девочка. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастна 14-летняя дочь одной из жертв. Детский омбудсмен региона Елизавета Степкина отметила, что семья не считалась неблагополучной.

О том, что в селе Юрьевка Павлоградского района произошло тройное убийство, стало известно утром 22 января, пишет NEWS.ru со ссылкой на Следственный комитет Омской области. 38-летний мужчина, его 35-летняя сожительница и ее 10-летняя дочь были убиты несколькими ударами ножа в районе двух часов ночи.

О свершившемся преступлении стало известно со слов 14-летней дочери погибшей. Из всей семьи осталась в живых только она и ее шестилетний брат. Девушка вместе с братом прибежала к соседям и рассказала, как все случилось. По ее словам, в дом ворвался неизвестный и убил родителей, а также ее сестру, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Девушка также помогла составить фоторобот убийцы и всячески старалась оказать содействие следствию. Но в ходе осмотра места преступления выяснилось, что многое из показаний дочери убитой не сходится с фактами. После проведенных следственных мероприятий «потерпевшая» и ее 17-летний приятель сознались в совершенном злодеянии. и были задержаны. При этом также выяснилось, что 10-летняя девочка умерла, потому что ее старшая сестра не хотела за ней ухаживать в связи с ее заболеванием.

Комментируя происшедшее, детский омбудсмен Елизавета Степкина пояснила, что ранее на убитых никто не жаловался, и в поле зрения органов опеки они не попадали — семья была вполне благополучной. Она также заявила, что в соответствии со статьей 425 УПК РФ несовершеннолетним подозреваемым должны быть предоставлены услуги психолога и адвоката, что и было сделано.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей и содержатся в местном следственном изоляторе. Омбудсмен отметила, что на основании закона Омской области «Об уполномоченном по правам ребенка» она имеет право посетить их в СИЗО.

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