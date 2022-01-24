Пушки, школа и дороги: самые крупные закупки в Ростовской области с начала 2022 года

На что готовы тратить деньги бюджета чиновники Ростовской области, читайте в материале корреспондента RostovGazeta.
С начала года в Ростовской области самым дорогостоящим контрактом стал заказ от ОАО «РЖД» на услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Сумма торгов - 3,6 миллиарда рублей. Предложение поступило от Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».
Предложение опубликовано 11 января, оно актуально до 10 апреля 2022 года. Стоимость заказчика и поставщика совпадает. Пока Центр гигиены региона - единственный поставщик, откликнувшийся на этот тендер.
Не удивительно, что на втором месте по стоимости контрактов в Ростовской области - содержание автомобильных дорог. И два тендера общей стоимостью в 3,3 миллиарда рублей принадлежат Министерству транспорта Ростовской области. Первый контракт на «Содержание 3618,939 километра автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ростовской области» в целях обеспечения безопасного бесперебойного, круглогодичного дорожного движения и поддержания транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствии с заданным уровнем содержания автомобильных дорог на сумму 1,7 миллиарда рублей выиграло ООО «Т-Транс». Эта компания является единственным участником в закупке.
Контракт рассчитан на два года и касается дорог Волгодонского района, самого Волгодонска, а также Мартыновского района, Ростова-на-Дону (от магистрали «Дон» - г. Семикаракорск - г. Волгодонск. Также в рамках контракта подрядчик должен содержать автодорогу г. Пролетарск - х. Сухой - сл. Большая Орловка, в том числе по Констатиновскому району, подъезд от дороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в поселке Тацинский. Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и и другие районы также в ближайшие два года будут «контролироваться» одной компанией - ООО «Т-Транс».
Это предприятие зарегистрировано в декабре 2020 года в Ростове-на-Дону. И уже в 2021 году выиграла 23 контракта на 10,4 миллиарда рублей. В 2022 году фирма выиграла уже два тендера на 2,4 миллиарда рублей. И основной заказчик услуг «Т-Транс» - Минтранс Ростовской области. В прошлом году Министерство доверило 20 контрактов молодой компании на 9,5 миллиарда рублей, а в этом году - пока один контракт на 1,7 миллиарда рублей.
И второй крупный контракт на содержание автодорог в Ростовской области выиграл ГУП РО «Росавтодор» на сумму 1,5 миллиарда рублей. В закупке говорится о 3038,458 километра дорог регионального и межмуниципального значения в регионе.
В прошлом году «Росавтодор» выиграл 120 контрактов на 8,3 миллиарда рублей, в 2020 году - 130 контрактов на 5,6 миллиарда рублей.
Третий контракт по содержанию дорог в Ростовской области - также от Минтранса РО - на содержание 835,819 километра. Стоимость тендера - 451 миллион рублей. Выиграла эту закупку АО «Зерноградское ДРСУ».
Управление образования города Азова объявил контракт о строительстве школы на 600 мест. Цена тендера - в два раза меньше, чем содержание дорог на один год. Всего 819 миллионов рублей.
В документах контракта говорится, что цена работ составляет: 819 680 653 рублей. Из них в 2022 году: за счет средств федерального бюджета — 141 966 100 рублей, за счет средств областного бюджета — 115 947 360 рублей, за счет средств местного бюджета — 6 706 361 рублей. В 2023 году: за счет средств федерального бюджета — 378 421 385 рублей, за счет средств областного бюджета — 167 180 118 рублей, за счет средств местного бюджета — 9 459 327 рублей.
Компания ООО «СМР-1», выигравшая тендер на стройку школы в Азове, зарекомендовала себя, как надежный поставщик. Зарегистрировано предприятие в 2014 году в поселке Каменоломни, Ростовская область. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. В прошлом году «СМР-1» провел капремонт лицея №82 в поселке Каменоломни, стоимость работ составила почти 200 миллионов рублей.
ПАО «Роствертол» (Ростовский вертолетный производственный комплекс ПАО «Росвертол» им. Б. Н. Слюсаря) объявил о тендере - поставка пушек ГШ-23Л, стоимость контаркта - более 42 миллионов рублей.
ГШ-23Л (ГШ-23Л1, АО-9, 9-А-472-01) серийная, авиационная двуствольная пушка калибра 23 миллиметра с повышенной скорострельностью для встроенных неподвижных и подвесных установок самолетов ФА и ПВО. Первый вариант, запущенный в массовое производство.
Всего за эту сумму поставщик должен поставить 12 оружий, цена за единицу составит 2,9 миллиона рублей. Контракт должен быть исполнен до конца 2023 года.
Всего же за текущий год «Росвертол» стал заказчиком 33 контрактов на сумму 592 миллионов рублей. В 2021 году компания заключила 1167 тендеров на сумму 64 миллиарда рублей. Кстати, прошлый год был рекордным по объемам закупок «Росвертола». За 2020 год у предприятия всего 925 торгов на 37,7 миллиарда рублей.
Самая дорогая закупка «Росвертола» за текущий год - тендер на поставку главного редуктора ВР-24. Главный вертолетный редуктор ВР-24 входит в состав силовых установок транспортно-боевых вертолетов Ми-24/Ми-35. Серийное производство редукторов ВР-24 осуществляется в ОАО «Красный Октябрь» (г. Санкт-Петербург). Поставка 12 штук редуктора ВР-24 обойдется предприятию в 215 миллионов рублей.
С начала текущего года в Ростовской области запланировано почти 14 тысяч закупок (13 897). Общая стоимость контрактов превышает 18 миллиардов рублей. Большинство контрактов касаются коммунальных услуг (3 200), на втором месте - продукты питания (2 150), и лишь третье место занимают лекарства (1 140).
Главный поставщик с начала 2022 года в Ростовской области является ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» - 1 176 закупок, вторую строчку занимает по количеству поставок занимает ПАО «Ростелеком» - 439, а на третьем месте - ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону» - 356.
Чаще всего заказов в регионе поступило от ООО «МЗЗ Юг Руси» (690). Компания является крупнейшей в стране, занимается производство нерафинированных растительных масел и их фракций.
За последние два года пандемии Министерство здравоохранения Ростовской области потратило на два миллиарда больше денег на закупки, чем в 2019 году, когда еще никто не знал о существовании коронавируса.
Если в 2019 году Минздрав осуществил закупки на восемь миллиардов рублей, то в 2020 и 2021 году — более десяти миллиардов рублей. Что именно закупало профильное ведомство и кто является главными поставщиками Министерства — в материале корреспондента RostovGazeta.