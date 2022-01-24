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Пушки, школа и дороги: самые крупные закупки в Ростовской области с начала 2022 года

24 января 14:31
Фото: Mons Meg/sarah//wikimedia.orgCC BY-SA 2.0
Самые крупные закупки с начала 2022 года касаются содержания дорог в Ростовской области - более 3 миллиардов рублей уже запланированы на эти цели. Еще в Азове планируется построить школу, но стоимость общеобразовательного учреждения на 600 учеников, гораздо ниже, чем содержание дорог на один год.

На что готовы тратить деньги бюджета чиновники Ростовской области, читайте в материале корреспондента RostovGazeta.

Дезинфекция на 3,6 млрд

С начала года в Ростовской области самым дорогостоящим контрактом стал заказ от ОАО «РЖД» на услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Сумма торгов - 3,6 миллиарда рублей. Предложение поступило от Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

Предложение опубликовано 11 января, оно актуально до 10 апреля 2022 года. Стоимость заказчика и поставщика совпадает. Пока Центр гигиены региона - единственный поставщик, откликнувшийся на этот тендер.

Вечные проблемы - дороги

Не удивительно, что на втором месте по стоимости контрактов в Ростовской области - содержание автомобильных дорог. И два тендера общей стоимостью в 3,3 миллиарда рублей принадлежат Министерству транспорта Ростовской области. Первый контракт на «Содержание 3618,939 километра автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ростовской области» в целях обеспечения безопасного бесперебойного, круглогодичного дорожного движения и поддержания транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствии с заданным уровнем содержания автомобильных дорог на сумму 1,7 миллиарда рублей выиграло ООО «Т-Транс». Эта компания является единственным участником в закупке.

Контракт рассчитан на два года и касается дорог Волгодонского района, самого Волгодонска, а также Мартыновского района, Ростова-на-Дону (от магистрали «Дон» - г. Семикаракорск - г. Волгодонск. Также в рамках контракта подрядчик должен содержать автодорогу г. Пролетарск - х. Сухой - сл. Большая Орловка, в том числе по Констатиновскому району, подъезд от дороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в поселке Тацинский. Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и и другие районы также в ближайшие два года будут «контролироваться» одной компанией - ООО «Т-Транс».

Обход г. Семикаракорска
Фото: vk.com/bkadrostovobl

Это предприятие зарегистрировано в декабре 2020 года в Ростове-на-Дону. И уже в 2021 году выиграла 23 контракта на 10,4 миллиарда рублей. В 2022 году фирма выиграла уже два тендера на 2,4 миллиарда рублей. И основной заказчик услуг «Т-Транс» - Минтранс Ростовской области. В прошлом году Министерство доверило 20 контрактов молодой компании на 9,5 миллиарда рублей, а в этом году - пока один контракт на 1,7 миллиарда рублей.

И второй крупный контракт на содержание автодорог в Ростовской области выиграл ГУП РО «Росавтодор» на сумму 1,5 миллиарда рублей. В закупке говорится о 3038,458 километра дорог регионального и межмуниципального значения в регионе.

В прошлом году «Росавтодор» выиграл 120 контрактов на 8,3 миллиарда рублей, в 2020 году - 130 контрактов на 5,6 миллиарда рублей.

Третий контракт по содержанию дорог в Ростовской области - также от Минтранса РО - на содержание 835,819 километра. Стоимость тендера - 451 миллион рублей. Выиграла эту закупку АО «Зерноградское ДРСУ».

Школа

Управление образования города Азова объявил контракт о строительстве школы на 600 мест. Цена тендера - в два раза меньше, чем содержание дорог на один год. Всего 819 миллионов рублей.

В документах контракта говорится, что цена работ составляет: 819 680 653 рублей. Из них в 2022 году: за счет средств федерального бюджета — 141 966 100 рублей, за счет средств областного бюджета — 115 947 360 рублей, за счет средств местного бюджета — 6 706 361 рублей. В 2023 году: за счет средств федерального бюджета — 378 421 385 рублей, за счет средств областного бюджета — 167 180 118 рублей, за счет средств местного бюджета — 9 459 327 рублей.

Компания ООО «СМР-1», выигравшая тендер на стройку школы в Азове, зарекомендовала себя, как надежный поставщик. Зарегистрировано предприятие в 2014 году в поселке Каменоломни, Ростовская область. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. В прошлом году «СМР-1» провел капремонт лицея №82 в поселке Каменоломни, стоимость работ составила почти 200 миллионов рублей.

О разном

МБОУ Лицеем №82
Фото: octobdonland.ru

ПАО «Роствертол» (Ростовский вертолетный производственный комплекс ПАО «Росвертол» им. Б. Н. Слюсаря) объявил о тендере - поставка пушек ГШ-23Л, стоимость контаркта - более 42 миллионов рублей.

ГШ-23Л (ГШ-23Л1, АО-9, 9-А-472-01) серийная, авиационная двуствольная пушка калибра 23 миллиметра с повышенной скорострельностью для встроенных неподвижных и подвесных установок самолетов ФА и ПВО. Первый вариант, запущенный в массовое производство.

Всего за эту сумму поставщик должен поставить 12 оружий, цена за единицу составит 2,9 миллиона рублей. Контракт должен быть исполнен до конца 2023 года.

ГШ-23
Фото: Михаил Фетисов/CC BY 3.0/wikimedia.org

Всего же за текущий год «Росвертол» стал заказчиком 33 контрактов на сумму 592 миллионов рублей. В 2021 году компания заключила 1167 тендеров на сумму 64 миллиарда рублей. Кстати, прошлый год был рекордным по объемам закупок «Росвертола». За 2020 год у предприятия всего 925 торгов на 37,7 миллиарда рублей.

Самая дорогая закупка «Росвертола» за текущий год - тендер на поставку главного редуктора ВР-24. Главный вертолетный редуктор ВР-24 входит в состав силовых установок транспортно-боевых вертолетов Ми-24/Ми-35. Серийное производство редукторов ВР-24 осуществляется в ОАО «Красный Октябрь» (г. Санкт-Петербург). Поставка 12 штук редуктора ВР-24 обойдется предприятию в 215 миллионов рублей.

Всего

С начала текущего года в Ростовской области запланировано почти 14 тысяч закупок (13 897). Общая стоимость контрактов превышает 18 миллиардов рублей. Большинство контрактов касаются коммунальных услуг (3 200), на втором месте - продукты питания (2 150), и лишь третье место занимают лекарства (1 140).

Главный поставщик с начала 2022 года в Ростовской области является ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» - 1 176 закупок, вторую строчку занимает по количеству поставок занимает ПАО «Ростелеком» - 439, а на третьем месте - ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону» - 356.

Чаще всего заказов в регионе поступило от ООО «МЗЗ Юг Руси» (690). Компания является крупнейшей в стране, занимается производство нерафинированных растительных масел и их фракций.

За последние два года пандемии Министерство здравоохранения Ростовской области потратило на два миллиарда больше денег на закупки, чем в 2019 году, когда еще никто не знал о существовании коронавируса.

Если в 2019 году Минздрав осуществил закупки на восемь миллиардов рублей, то в 2020 и 2021 году — более десяти миллиардов рублей. Что именно закупало профильное ведомство и кто является главными поставщиками Министерства — в материале корреспондента RostovGazeta.

Газификация Обливского и Милютинского районов
Фото: donland.ru

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