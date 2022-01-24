Пушки, школа и дороги: самые крупные закупки в Ростовской области с начала 2022 года

Контракт рассчитан на два года и касается дорог Волгодонского района, самого Волгодонска, а также Мартыновского района, Ростова-на-Дону (от магистрали «Дон» - г. Семикаракорск - г. Волгодонск. Также в рамках контракта подрядчик должен содержать автодорогу г. Пролетарск - х. Сухой - сл. Большая Орловка, в том числе по Констатиновскому району, подъезд от дороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в поселке Тацинский. Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский, Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и и другие районы также в ближайшие два года будут «контролироваться» одной компанией - ООО «Т-Транс».