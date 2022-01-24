rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Школы в Ростовской области могут перевести на дистанционное обучение

24 января 07:51
Фото: freepik/freepik.com
удаленка
Школы Ростовской области могут частично уйти на дистанционное обучение из-за заболеваемости коронавирусом, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании оперштаба.

На заседании оперштаба Ковалев обратился к губернатору региона Василию Голубеву по поводу того, что в скором времени в Ростовской области понадобится введение дистанционного обучения в школах.

«Будем вносить предложения может быть точечно дистанционное обучение. Пока это все не требует непосредственного реагирования прямо сейчас», —отметил он.

Ранее педиатр-иммунолог Надежда Коновалова заявила, что у детской прививки может быть социальный побочный эффект. По ее словам, с началом вакцинации детского населения вакциной «Спутник М» в России может обостриться конфликт между привитыми и непривитыми. «В педиатрии это бум, который никогда не закончится», – сказала педиатр-иммунолог.

Материалы по теме
Ростовские педиатры рассказали, как у детей протекает омикрон и поможет ли прививкаНаступление омикрона и запрет на смех в ЗАГСах в итогах недели Ростовской областиБолее 170 случаев омикрона выявили в Ростовской области
#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00