Школы в Ростовской области могут перевести на дистанционное обучение

На заседании оперштаба Ковалев обратился к губернатору региона Василию Голубеву по поводу того, что в скором времени в Ростовской области понадобится введение дистанционного обучения в школах.
«Будем вносить предложения может быть точечно дистанционное обучение. Пока это все не требует непосредственного реагирования прямо сейчас», —отметил он.
Ранее педиатр-иммунолог Надежда Коновалова заявила, что у детской прививки может быть социальный побочный эффект. По ее словам, с началом вакцинации детского населения вакциной «Спутник М» в России может обостриться конфликт между привитыми и непривитыми. «В педиатрии это бум, который никогда не закончится», – сказала педиатр-иммунолог.