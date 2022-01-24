Школы в Ростовской области могут перевести на дистанционное обучение

Ранее педиатр-иммунолог Надежда Коновалова заявила, что у детской прививки может быть социальный побочный эффект. По ее словам, с началом вакцинации детского населения вакциной «Спутник М» в России может обостриться конфликт между привитыми и непривитыми. «В педиатрии это бум, который никогда не закончится», – сказала педиатр-иммунолог.