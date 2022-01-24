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Posted 24 января 2022, 18:47

Published 24 января 2022, 18:47

Modified 18 сентября 2022, 14:42

Updated 18 сентября 2022, 14:42

В Омской области подростки сознались в убийстве семьи

В Омской области подростки сознались в убийстве семьи

24 января 2022, 18:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Подозреваемые в тройном убийстве членов семьи подростки в Омской области сознались в совершении преступления.

Как сообщает iz.ru, в результате проведенных следственных и оперативных мероприятий было установлено, что к убийству трех членов семьи причастны 14-летняя дочь погибшей Анна и ее 17-летний друг.

По версии следствия, девочка-подросток подговорила своего парня убить ее 35-летнюю мать и 38-летнего отчима, которые выступали против их отношений. Следователи выяснили, что молодой человек совершил убийство штык-ножом, пробравшись ночью в дом семьи через задний двор. Дверь в дом открыла Анна.

Подозреваемый заколол двух взрослых во сне, а также убил 10-летнюю девочку с ДЦП.

После убийства Анна взяла с собой шестилетнего брата и убежала к соседям, которым рассказала, что ее семью убил ворвавшийся в дом неизвестный мужчина. Следователям она пыталась предоставить ложный портрет подозреваемого, однако оперативники выяснили, что подросток скрывает ряд обстоятельств случившегося.

На допросах подростки сознались в содеянном. Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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