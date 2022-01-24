В Омской области подростки сознались в убийстве семьи

По версии следствия, девочка-подросток подговорила своего парня убить ее 35-летнюю мать и 38-летнего отчима, которые выступали против их отношений. Следователи выяснили, что молодой человек совершил убийство штык-ножом, пробравшись ночью в дом семьи через задний двор. Дверь в дом открыла Анна.