В Омской области подростки сознались в убийстве семьи

Posted 24 января 2022, 18:47
Published 24 января 2022, 18:47
Modified 18 сентября 2022, 14:42
Updated 18 сентября 2022, 14:42
Как сообщает iz.ru, в результате проведенных следственных и оперативных мероприятий было установлено, что к убийству трех членов семьи причастны 14-летняя дочь погибшей Анна и ее 17-летний друг.
По версии следствия, девочка-подросток подговорила своего парня убить ее 35-летнюю мать и 38-летнего отчима, которые выступали против их отношений. Следователи выяснили, что молодой человек совершил убийство штык-ножом, пробравшись ночью в дом семьи через задний двор. Дверь в дом открыла Анна.
Подозреваемый заколол двух взрослых во сне, а также убил 10-летнюю девочку с ДЦП.
После убийства Анна взяла с собой шестилетнего брата и убежала к соседям, которым рассказала, что ее семью убил ворвавшийся в дом неизвестный мужчина. Следователям она пыталась предоставить ложный портрет подозреваемого, однако оперативники выяснили, что подросток скрывает ряд обстоятельств случившегося.
На допросах подростки сознались в содеянном. Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.