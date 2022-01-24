В Ростовской области насчитали 1,5 миллиона бесхозных построек

Posted 24 января 2022, 09:56
Published 24 января 2022, 09:56
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Отмечается, что за прошедший год реестр объектов, у которых нет собственника, сократился более чем на полмиллиона.
«В единый государственный реестр недвижимости внесены характеристики в отношении более 15 тысяч объектов», — говорится в сообщении.
Глава региона Василий Голубев дал поручение форсировать данную работу и активнее привлекать к ней муниципалитеты.
Ранее в соцсетях ростовские общественники из движения «Мой Фасад» назвали новый генплан города «полем для бесконечных манипуляций».
Активисты уверены, что жалоба местных властей на то, что в бюджете нет денег на реставрацию старинных зданий, поскольку деньги идут на строительство детсадов и поликлиник, является манипуляцией.
По мнению активистов, новый генплан не соответствует тому, что предлагали горожане и независимые специалисты.