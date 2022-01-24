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Posted 24 января 2022, 09:56

Published 24 января 2022, 09:56

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В Ростовской области насчитали 1,5 миллиона бесхозных построек

В Ростовской области насчитали 1,5 миллиона бесхозных построек

24 января 2022, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области 1,5 млн объектов недвижимости остаются без собственника, сообщается на сайте облправительства.

Отмечается, что за прошедший год реестр объектов, у которых нет собственника, сократился более чем на полмиллиона.

«В единый государственный реестр недвижимости внесены характеристики в отношении более 15 тысяч объектов», — говорится в сообщении.

Глава региона Василий Голубев дал поручение форсировать данную работу и активнее привлекать к ней муниципалитеты.

Ранее в соцсетях ростовские общественники из движения «Мой Фасад» назвали новый генплан города «полем для бесконечных манипуляций».

Активисты уверены, что жалоба местных властей на то, что в бюджете нет денег на реставрацию старинных зданий, поскольку деньги идут на строительство детсадов и поликлиник, является манипуляцией.

По мнению активистов, новый генплан не соответствует тому, что предлагали горожане и независимые специалисты.

#Город#Новости
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