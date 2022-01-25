Исследование ОК: у 83% пользователей есть друзья со времён студенчества

Выяснилось, что у 83% респондентов остались настоящие друзья со времён студенчества, при этом еще больше опрошенных – 85% – состоят в друзьях со своими одногруппниками в соцсетях. Из них 68% периодически общаются, а 17% просто находятся в друзьях друг у друга и просматривают новости.