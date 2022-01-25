В Ростове разработают дизайн-код для исторической части города в 2022 году

Данное поручение губернатор сделал в ходе рабочей поездки по Ростову-на-Дону во время посещения объектов культурного наследия в исторической части города.
Дизайн-код должен будет включать в себя правила, определяющие внешний вид важных элементов городского пространства и исторической части Ростова. Отмечается, что в будущем эти нормы могут быть применены и к другим районам мегаполиса.
Для ознакомления с дизайн-кодом будет создан специальный сервис в интернете, где можно будет посмотреть объекты города в трехмерном пространстве, а также узнать какие вывески можно на них использовать.
Ранее комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области отклонил заявки на признание памятниками архитектуры здание Солдатской слободы — бывший дом Феоны Здоренко на Донской, 41 и дом купцов братьев Елицер на Социалистической.