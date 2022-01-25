В центре Ростова выделили землю под строительство хирургического комплекса

В Ростове в границах улиц Текучева и Семашко выделили два земельных участка для строительства хирургического корпуса ЦГБ, данные об этом опубликовало Министерство имущества Ростовской области.

Правительство Ростовской области решило передать Ростову два земельных участка в центре города между переулком Семашко и улицей Текучева общей площадью свыше 3,3 тысяч квадратных метров, чтобы начать возведение хирургического корпуса. В Министерстве имущества региона рассказали, что ранее на этих территориях действовал «Психоневрологический диспансер», который перенесли в другие помещения. Теперь администрация Ростова начнет проектирование и строительство комплекса. Однако сроки строительства и реализации проекта остаются неизвестными. Ранее в декабре 2021 года стало известно о сдаче в эксплуатацию Донского инфекционного центра, оснащенного хирургическим блоком.