В центре Ростова выделили землю под строительство хирургического комплекса

Posted 25 января 2022, 15:01
Published 25 января 2022, 15:01
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Правительство Ростовской области решило передать Ростову два земельных участка в центре города между переулком Семашко и улицей Текучева общей площадью свыше 3,3 тысяч квадратных метров, чтобы начать возведение хирургического корпуса.
В Министерстве имущества региона рассказали, что ранее на этих территориях действовал «Психоневрологический диспансер», который перенесли в другие помещения.
Теперь администрация Ростова начнет проектирование и строительство комплекса. Однако сроки строительства и реализации проекта остаются неизвестными.
Ранее в декабре 2021 года стало известно о сдаче в эксплуатацию Донского инфекционного центра, оснащенного хирургическим блоком.