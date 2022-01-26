Кружки и секции для детей закрыли в Ростовской области из-за COVID-19 до 28 февраля

Posted 26 января 2022, 10:06
Published 26 января 2022, 10:06
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Начиная с пятницы, 29 января, в Ростовской области на месяц приостановят оказание услуг дополнительного образования населению региона. Ограничения были введены до 28 февраля.
Напомним, в октябре 2021 года жесткие ограничения не позволили продолжить работу детским секциям и кружкам, а также была приостановлена работа учреждений дополнительного образования вне зависимости от форм собственности организаций.
Ранее жители Ростовской области потребовали у губернатора ввести дистанционное обучение, чтобы защитить детей от пятой волны коронавируса.