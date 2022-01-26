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Posted 26 января 2022, 10:06

Published 26 января 2022, 10:06

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Кружки и секции для детей закрыли в Ростовской области из-за COVID-19 до 28 февраля

26 января 2022, 10:06
В Ростовской области с 29 января будет приостановлена работа организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, об этом объявил глава региона Василий Голубев.

Начиная с пятницы, 29 января, в Ростовской области на месяц приостановят оказание услуг дополнительного образования населению региона. Ограничения были введены до 28 февраля.

Напомним, в октябре 2021 года жесткие ограничения не позволили продолжить работу детским секциям и кружкам, а также была приостановлена работа учреждений дополнительного образования вне зависимости от форм собственности организаций.

Ранее жители Ростовской области потребовали у губернатора ввести дистанционное обучение, чтобы защитить детей от пятой волны коронавируса.

#Общество#Новости
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