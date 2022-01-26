Кружки и секции для детей закрыли в Ростовской области из-за COVID-19 до 28 февраля

В Ростовской области с 29 января будет приостановлена работа организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, об этом объявил глава региона Василий Голубев.

Начиная с пятницы, 29 января, в Ростовской области на месяц приостановят оказание услуг дополнительного образования населению региона. Ограничения были введены до 28 февраля. Напомним, в октябре 2021 года жесткие ограничения не позволили продолжить работу детским секциям и кружкам, а также была приостановлена работа учреждений дополнительного образования вне зависимости от форм собственности организаций. Ранее жители Ростовской области потребовали у губернатора ввести дистанционное обучение, чтобы защитить детей от пятой волны коронавируса.