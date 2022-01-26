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Posted 26 января 2022, 11:48

Published 26 января 2022, 11:48

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовские проститутки стали отказывать клиентам из-за симптомов омикрона

26 января 2022, 11:48
В Ростове-на-Дону из-за распространения коронавируса проститутки стали тщательнее выбирать клиентов, рассказала RostovGazeta глава направления общественной организации по профилактике ВИЧ/СПИД среди ключевых групп Ийя Лемман.

В целом секс-работницы оказались готовы к пятой волне коронавируса, которая уже наступила. Многие из них переболели и стали более внимательно относиться к своему здоровью.

Тщательнее девушки относятся и к подбору клиентов, пытаясь заранее определить их чистоплотность. Некоторые до оказания услуг выясняют болели ли мужчина коронавирусом и делал ли прививку. От этого зависит дальнейшее продолжение общения.

В целом собеседница отметила, что из-за коронавируса девушки поняли истинную цену своего здоровья.

Добавим, что в области активно распространяется штамм омикрон. Из-за него заболеваемость за неделю выросла на 66%.

#Общество#Новости
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