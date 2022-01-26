Ростовские проститутки стали отказывать клиентам из-за симптомов омикрона

Posted 26 января 2022, 11:48
Published 26 января 2022, 11:48
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
В целом секс-работницы оказались готовы к пятой волне коронавируса, которая уже наступила. Многие из них переболели и стали более внимательно относиться к своему здоровью.
Тщательнее девушки относятся и к подбору клиентов, пытаясь заранее определить их чистоплотность. Некоторые до оказания услуг выясняют болели ли мужчина коронавирусом и делал ли прививку. От этого зависит дальнейшее продолжение общения.
В целом собеседница отметила, что из-за коронавируса девушки поняли истинную цену своего здоровья.
Добавим, что в области активно распространяется штамм омикрон. Из-за него заболеваемость за неделю выросла на 66%.