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Posted 27 января 2022, 13:06

Published 27 января 2022, 13:06

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

капремонт

Ростовчане призвали прокуратуру и ФАС отреагировать на повышение тарифов на капремонт

27 января 2022, 13:06
Фото: Медиахолдинг1Mi. капремонт
В Ростовской области в этом году планируется увеличить тариф на капремонт в многоквартирных домах, что раскритиковали местные жители, сообщили они в соцсетях.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что взносы вырастут в два раза, но тариф не превысит 20 рублей. Он напомнил, что в 2020 году жителям региона позволили не платить за капремонт в течение двух месяцев во время введенной обязательной самоизоляции.

Из-за этого было недополучено 600 миллионов рублей. Это привело к снижению возможностей капремонта при действующем тарифе, а сама программа может растянуться на несколько лет.

Ростовчане в соцсетях поинтересовались, почему повышают взносы выше официального уровня инфляции. Они попросили прокуратуру и антимонопольную службу отреагировать на это.

«А разве можно повышать плату за коммунальные услуги и капремонт выше официального уровня инфляции в 8,6%?», — поинтересовались горожане.

«Так как они делают так называемый капремонт, то лучше бы не делали совсем. Наш подъезд просто изуродовали», — заявили местные жители.

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#Общество#Новости
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