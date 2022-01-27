Ростовчане призвали прокуратуру и ФАС отреагировать на повышение тарифов на капремонт

Posted 27 января 2022, 13:06
Published 27 января 2022, 13:06
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Губернатор Василий Голубев рассказал, что взносы вырастут в два раза, но тариф не превысит 20 рублей. Он напомнил, что в 2020 году жителям региона позволили не платить за капремонт в течение двух месяцев во время введенной обязательной самоизоляции.
Из-за этого было недополучено 600 миллионов рублей. Это привело к снижению возможностей капремонта при действующем тарифе, а сама программа может растянуться на несколько лет.
Ростовчане в соцсетях поинтересовались, почему повышают взносы выше официального уровня инфляции. Они попросили прокуратуру и антимонопольную службу отреагировать на это.
«А разве можно повышать плату за коммунальные услуги и капремонт выше официального уровня инфляции в 8,6%?», — поинтересовались горожане.
«Так как они делают так называемый капремонт, то лучше бы не делали совсем. Наш подъезд просто изуродовали», — заявили местные жители.