Ростовчане призвали прокуратуру и ФАС отреагировать на повышение тарифов на капремонт

Губернатор Василий Голубев рассказал, что взносы вырастут в два раза, но тариф не превысит 20 рублей. Он напомнил, что в 2020 году жителям региона позволили не платить за капремонт в течение двух месяцев во время введенной обязательной самоизоляции.