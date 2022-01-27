В Ростове 27 января снова эвакуируют школы, но по разным причинам

По предварительной информации, эвакуация затронула семь учебных заведений. Однако данные о причинах эвакуации поступают противоречивые.
Так, родители учеников одной из школ сообщают, что детей эвакуировали в рамках тренировки и они уже вернулись в здание. А вот остальные шесть школ якобы эвакуировали после анонимных сообщений о минировании.
Напомним, последняя волна массовой эвакуации школ в Ростове прошла 17 января. Тогда причиной эвакуаций стало анонимное сообщение о минировании учебных заведений. Злоумышленник направил письма с угрозами на электронную почту в 92 образовательных учреждения города. Стоит отметить, что массовые эвакуации школ в последнее время стали частым явлением не только в Ростове, но и по всей стране.
По мнению эрудита Анатолия Вассермана, к актам телефонного терроризма может быть причастна украинская сторона, которая пытается таким образом ухудшить дела в России.