В Ростове 27 января снова эвакуируют школы, но по разным причинам

Напомним, последняя волна массовой эвакуации школ в Ростове прошла 17 января. Тогда причиной эвакуаций стало анонимное сообщение о минировании учебных заведений. Злоумышленник направил письма с угрозами на электронную почту в 92 образовательных учреждения города. Стоит отметить, что массовые эвакуации школ в последнее время стали частым явлением не только в Ростове, но и по всей стране.