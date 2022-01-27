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Posted 27 января 2022, 13:23

Published 27 января 2022, 13:23

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

В Таганроге сотрудник полиции подкинул патроны в карман подозреваемого

В Таганроге сотрудник полиции подкинул патроны в карман подозреваемого

27 января 2022, 13:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области сотрудник полиции отдела № 2 в Таганроге подбросил патроны одному из местных жителей, чтобы возбудить уголовное дело, об этом рассказал портал «Ёрш.Таганрог».

В издании рассказали, что один из правоохранителей отдела полиции № 2 Таганрога подложил в карман подозреваемого девять патронов, подходящих к пистолету Макарова. Предположительной причиной этого стало желание полицейского возбудить в отношении гражданина уголовное дело по незаконному хранению боеприпасов.

После жалобы местного жителя этот факт проверили и получили подтверждение случившегося, теперь материалы дела отправят в Следственный комитет региона на дальнейшее рассмотрение.

Ранее в Ростовской области состоялся суд над тремя мошенниками, которые притворялись сотрудниками полиции и подкинули потерпевшему наркотики.

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