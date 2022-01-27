В Таганроге сотрудник полиции подкинул патроны в карман подозреваемого

Posted 27 января 2022, 13:23
Published 27 января 2022, 13:23
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
В издании рассказали, что один из правоохранителей отдела полиции № 2 Таганрога подложил в карман подозреваемого девять патронов, подходящих к пистолету Макарова. Предположительной причиной этого стало желание полицейского возбудить в отношении гражданина уголовное дело по незаконному хранению боеприпасов.
После жалобы местного жителя этот факт проверили и получили подтверждение случившегося, теперь материалы дела отправят в Следственный комитет региона на дальнейшее рассмотрение.
Ранее в Ростовской области состоялся суд над тремя мошенниками, которые притворялись сотрудниками полиции и подкинули потерпевшему наркотики.