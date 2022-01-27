В Таганроге сотрудник полиции подкинул патроны в карман подозреваемого

В издании рассказали, что один из правоохранителей отдела полиции № 2 Таганрога подложил в карман подозреваемого девять патронов, подходящих к пистолету Макарова. Предположительной причиной этого стало желание полицейского возбудить в отношении гражданина уголовное дело по незаконному хранению боеприпасов.