«Не тот рост и фамилия»: протокол вскрытия кларнетиста из Ростова ушел на экспертизу

«Но в этом протоколе множество ошибок. Нет подписи патологоанатома. Указана фамилия не моего сына. В протоколе говорится о Кисилеве, а наша фамилия пишется через „е“. Рост и вес сына тоже не соответствует действительности. Более того, решением суда уже подтверждено, что этот документ не может быть использован в качестве протокола вскрытия моего сына. Ведь по нему экспертиза не будет достоверной», — полагает Людмила Киселева.