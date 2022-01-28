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Posted 28 января 2022,, 09:31

Published 28 января 2022,, 09:31

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Алексей Киселев

«Не тот рост и фамилия»: протокол вскрытия кларнетиста из Ростова ушел на экспертизу

28 января 2022, 09:31
Фото: RostovGazeta
Алексей Киселев
Протокол о вскрытии умершего в больнице Ростова музыканта с неправильным указанием его роста, веса и фамилии отправили на экспертизу, об этом сообщила RostovGazeta мать музыканта Людмила Киселева.

Напомним, что мать умершего в больнице Ростова 40-летнего кларнетиста Алексея Киселева продолжает искать виновных в его смерти. Она добилась того, что дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Но до сих выявляются странные факты, которые, по мнению Людмилы Киселевой — матери кларнетиста, вызывают множество вопросов.

«Сегодня на экспертизу в другой город направлены протоколы вскрытия моего сына. Однако проблема заключается в том, что по одному из документов есть решение суда, которое делает эту экспертизу недопустимой», — убеждена Людмила Кисилева.

Она поясняет, что на экспертизу направлено два протокола. Один из них — заверенная копия, а на днях Киселева выяснила, что врачи не знают, где находится подлинник. А другой протокол был написан по памяти патологоанатомом, и он это подтверждает.

«Но в этом протоколе множество ошибок. Нет подписи патологоанатома. Указана фамилия не моего сына. В протоколе говорится о Кисилеве, а наша фамилия пишется через „е“. Рост и вес сына тоже не соответствует действительности. Более того, решением суда уже подтверждено, что этот документ не может быть использован в качестве протокола вскрытия моего сына. Ведь по нему экспертиза не будет достоверной», — полагает Людмила Киселева.

Ранее RostovGazeta сообщала, что по делу умершего кларнетиста в Ростове прошло предварительное слушание.

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