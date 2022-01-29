Колбаса в Ростове оказалась самой дорогой в регионе

Средняя цена на колбасу полукопченую и варено-копченую в донской столице достигла 513 рублей за килограмм, самый низкий показатель цены на этот продукт установлен в Миллерово - всего 492 рубля. А вот в среднем по региону колбаса стоит 505 рублей.