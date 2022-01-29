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Posted 29 января 2022, 06:12

Published 29 января 2022, 06:12

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Колбаса в Ростове оказалась самой дорогой в регионе

29 января 2022, 06:12
В Ростове-на-Дону среди всех районов Ростовской области оказались самые высокие цены на колбасу и мясо кур, данные предоставил Ростовстат.

Так, на 21 января средняя стоимость килограмма куриного мяса в Ростове составила 173 рубля. При том, что в Сальске его цена составляет 163 рубля.

Средняя цена на колбасу полукопченую и варено-копченую в донской столице достигла 513 рублей за килограмм, самый низкий показатель цены на этот продукт установлен в Миллерово - всего 492 рубля. А вот в среднем по региону колбаса стоит 505 рублей.

Килограмм баранины в Ростове стоит 465 рублей, а в Шахтах - 429 рублей. Зато вареная колбаса продается в донской столице за 408 рублей. Дороже всего она стоит в Волгодонске - 423 рубля.

Ранее в Ростовскую область были доставлены сыровяленая колбаса, изготовленная в Донбассе. Первая партия колбасных изделий весит 1,5 тонны.Сообщается, что продукцию готовит мясокомбинат, работающий на территории Донецкой народной республики.

#Политика#Новости
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