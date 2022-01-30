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Posted 30 января 2022, 13:28

Published 30 января 2022, 13:28

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Мишустин поручил расширить порт в Ростовской области

30 января 2022, 13:28
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении морского порта Азов в Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства России.

Документ был подписан 30 января. Он также касается модернизации крымского порта Феодосия. Отмечается, что в состав портов войдут новые земельные участки.

Ожидается, что на новых участках порта появится терминал для приемки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Также туда будет поступать продукция завода, на котором производится льняное масло. Данная производственная площадка в скором времени появится на территории Ростовской области.

Реализация проекта по расширению портов Азов и Феодосия ведется в рамках программы «Развитие морских портов».

Ранее на сервисе бесплатных объявлений «Авито» было размещено объявление о продаже грузового терминала в порту Ростова. Продавец хочет получить за терминал 570 миллионов рублей. В стоимость входят: портальные и плавучие краны и приспособления, необходимые для погрузки грузов.

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