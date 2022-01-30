Мишустин поручил расширить порт в Ростовской области

Posted 30 января 2022, 13:28
Published 30 января 2022, 13:28
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Документ был подписан 30 января. Он также касается модернизации крымского порта Феодосия. Отмечается, что в состав портов войдут новые земельные участки.
Ожидается, что на новых участках порта появится терминал для приемки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Также туда будет поступать продукция завода, на котором производится льняное масло. Данная производственная площадка в скором времени появится на территории Ростовской области.
Реализация проекта по расширению портов Азов и Феодосия ведется в рамках программы «Развитие морских портов».
Ранее на сервисе бесплатных объявлений «Авито» было размещено объявление о продаже грузового терминала в порту Ростова. Продавец хочет получить за терминал 570 миллионов рублей. В стоимость входят: портальные и плавучие краны и приспособления, необходимые для погрузки грузов.