Экономист: Рынок жилья в РФ сократится из-за высоких ипотечных ставок

Как рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, при самом благоприятном прогнозе подорожания жилья на 5% за первые шесть месяцев этого года и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на двадцать лет увеличится на 21%. Она также сообщила, что проблему доступности жилья возможно решить за счет расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в квартирах.