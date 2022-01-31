Экономист: Рынок жилья в РФ сократится из-за высоких ипотечных ставок

Posted 31 января 2022,, 15:19
Published 31 января 2022,, 15:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По его словам, рост ежемесячной платы по ипотеке на 21% в течение ближайшего полугода может быть спровоцирован повышением цен на жилье на 5% и увеличением средних ипотечных ставок, пишет NEWS.ru
Колганов заявил, что переход на эксроу-счета скажется на замедлении динамики, в результате чего начнут работать только фундаментальные факторы роста цен, включающие в себя себестоимость строительства, цены на ипотеку и др. Одновременно с этим, экономист предрек замедление увеличения стоимости жилой недвижимости, поскольку рост процентной ставки по ипотеке будет способствовать уменьшению спроса на нее. Экономист также отметил, что не исключено некоторое подорожание жилья из-за некоторых замедлений ввода новостроек в предшествующий период. Впрочем, по его мнению, это не вызовет сильного роста стоимости жилья в этом году.
Эксперты также предполагают, что переплата за весь срок пользования ипотечным кредитом увеличится в общей сложности на треть, а финальная стоимость покупки, соответственно, возрастет на 19%. Аналитики полагают, что можно несколько улучшить ситуацию на рынке недвижимости в России, если власти продлят программу льготной ипотеки после 1 июля, либо сделают более развернутыми адресные программы с господдержкой. Аналитики предполагают, что за текущий год новостройки могут подорожать 15% из-за роста стоимости строительных материалов, недостатка рабочей силы и общей инфляции. Также прогнозируется рост ипотечных ставок в случае нарастания геополитической напряженности — по предварительным подсчетам, тогда размер ставок может достичь 13%.
Как рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, при самом благоприятном прогнозе подорожания жилья на 5% за первые шесть месяцев этого года и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на двадцать лет увеличится на 21%. Она также сообщила, что проблему доступности жилья возможно решить за счет расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в квартирах.