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Posted 31 января 2022,, 15:19

Published 31 января 2022,, 15:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист: Рынок жилья в РФ сократится из-за высоких ипотечных ставок

Экономист: Рынок жилья в РФ сократится из-за высоких ипотечных ставок

31 января 2022, 15:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Эксперты прогнозируют падение рынка жилой недвижимости в 2022 году по причине роста ставок по ипотеке, которые могут достичь 12%. Взять такой дорогой кредит смогут себе позволить далеко не все, заявил экономист Андрей Колганов.

По его словам, рост ежемесячной платы по ипотеке на 21% в течение ближайшего полугода может быть спровоцирован повышением цен на жилье на 5% и увеличением средних ипотечных ставок, пишет NEWS.ru

Колганов заявил, что переход на эксроу-счета скажется на замедлении динамики, в результате чего начнут работать только фундаментальные факторы роста цен, включающие в себя себестоимость строительства, цены на ипотеку и др. Одновременно с этим, экономист предрек замедление увеличения стоимости жилой недвижимости, поскольку рост процентной ставки по ипотеке будет способствовать уменьшению спроса на нее. Экономист также отметил, что не исключено некоторое подорожание жилья из-за некоторых замедлений ввода новостроек в предшествующий период. Впрочем, по его мнению, это не вызовет сильного роста стоимости жилья в этом году.

Эксперты также предполагают, что переплата за весь срок пользования ипотечным кредитом увеличится в общей сложности на треть, а финальная стоимость покупки, соответственно, возрастет на 19%. Аналитики полагают, что можно несколько улучшить ситуацию на рынке недвижимости в России, если власти продлят программу льготной ипотеки после 1 июля, либо сделают более развернутыми адресные программы с господдержкой. Аналитики предполагают, что за текущий год новостройки могут подорожать 15% из-за роста стоимости строительных материалов, недостатка рабочей силы и общей инфляции. Также прогнозируется рост ипотечных ставок в случае нарастания геополитической напряженности — по предварительным подсчетам, тогда размер ставок может достичь 13%.

Как рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, при самом благоприятном прогнозе подорожания жилья на 5% за первые шесть месяцев этого года и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на двадцать лет увеличится на 21%. Она также сообщила, что проблему доступности жилья возможно решить за счет расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в квартирах.

#Общество#Новости
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