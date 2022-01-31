Водка и коньяк подорожают в Ростовской области с 6 февраля

Федоров также заметил, что пандемия коронавируса усугубила проблему с алкоголизмом поскольку многие люди остались без работы либо перешли на «удаленку». Эти обстоятельства повлекли за собой стресс и депрессии, что в свою очередь может вести к алкоголизму.