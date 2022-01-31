Водка и коньяк подорожают в Ростовской области с 6 февраля

Posted 31 января 2022, 08:07
Published 31 января 2022, 08:07
Modified 29 ноября, 19:32
Updated 29 ноября, 19:32
Отмечается, что стоимость крепких напитков в регионе вырастет согласно приказу Минфина Ростовской области. К крепкому алкоголю относятся спиртные напитки со сравнительно высоким содержанием алкоголя. Например, водка и коньяк.
В документе указано, что минимальная розничная цена за 0,5 литра водки не должна быть ниже 261 рубля. Стоимость 0,5 коньяка должна составлять не ниже 480 рублей, за бренди, кальвадос и других подобных напитков — 348 рублей.
«Цена на игристое вино остается прежней - 169 рублей за бутылку емкостью 0,75 литра», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель мужского реабилитационного центра Виталий Федоров заявил, что проблема алкоголизма остро стоит в Ростовской области. Особенно на нее влияет количество рабочих мест и занятость населения. «Если людям есть, чем заняться, то времени на алкоголь меньше», — сказал эксперт.
Федоров также заметил, что пандемия коронавируса усугубила проблему с алкоголизмом поскольку многие люди остались без работы либо перешли на «удаленку». Эти обстоятельства повлекли за собой стресс и депрессии, что в свою очередь может вести к алкоголизму.