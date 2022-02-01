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Posted 1 февраля 2022, 07:50

Published 1 февраля 2022, 07:50

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Ростовский врач-инфекционист дала прогноз об окончании пандемии COVID-19

Ростовский врач-инфекционист дала прогноз об окончании пандемии COVID-19

1 февраля 2022, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за недостаточных темпов вакцинации пандемия не прекратится и появление омикрона – не гарантия ее окончания, об этом RostovGazeta рассказала инфекционист Надежда Коновалова

Омикрон может стать последней волной коронавируса, об этом заявил Василий Голубев. Так ли это, рассказали ростовские инфекционисты.

«Ранние данные свидетельствуют о том, что вариант омикрон ненамного более серьезен, чем предыдущие штаммы. По поводу того, последняя эта волна или нет – знать наверняка не может никто», – считает инфекционист Надежда Коновалова.

По словам врача, охват вакцинации недостаточный, чтобы в ближайшее время пандемия сошла на «нет». На это требуется намного больше времени. «Да, скорее всего весной будет спад, но ожидать полного окончания пандемии не стоит. К примеру, мы с 1981 года по настоящее время живем в условиях пандемии ВИЧ/СПИДА, что тоже является глобальной проблемой, ведь от ВИЧ до сих пор нет лекарства и вакцины», – прогнозирует Надежда.

Ранее RostovGazeta писала, какие ограничения действуют в регионе из-за нового штамма омикрон.

#Общество#Новости
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