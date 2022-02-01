Ростовский врач-инфекционист дала прогноз об окончании пандемии COVID-19

По словам врача, охват вакцинации недостаточный, чтобы в ближайшее время пандемия сошла на «нет». На это требуется намного больше времени. «Да, скорее всего весной будет спад, но ожидать полного окончания пандемии не стоит. К примеру, мы с 1981 года по настоящее время живем в условиях пандемии ВИЧ/СПИДА, что тоже является глобальной проблемой, ведь от ВИЧ до сих пор нет лекарства и вакцины», – прогнозирует Надежда.