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Posted 2 февраля 2022, 14:37

Published 2 февраля 2022, 14:37

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Из аптек в Ростовской области изъяли активированный уголь

2 февраля 2022, 14:37
Сотрудники Росздравнадзора проведя испытания забраковали активированный уголь, который продается на территории Ростовской области, сообщили в региональном управлении ведомства.

Так, было установлено, что «Уголь активированный, таблетки 250 мг 10 шт, серия 60821», который выпускается АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление", не соответствует установленным требованиям по показателю «Микробиологическая чистота».

В сообщении говорится, что на данный момент продажа этого лекарственного препарата в аптеках Ростовской области приостанавливается.

Ранее региональное отделение ОНФ со ссылкой на промежуточные результаты опроса о доступности медицинской помощи сообщило, что порядка 70% жителей Ростовской области с диагнозом коронавирусная инфекция не получили бесплатных лекарств.

При этом, по словам главы Минздрава региона Юрия Кобзева, в области сейчас есть необходимые запасы лекарств от коронавируса. Он подчеркнул, что не все больные получают весь спектр лекарств, потому что в этом нет необходимости.

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