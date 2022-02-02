Из аптек в Ростовской области изъяли активированный уголь

Posted 2 февраля 2022, 14:37
Published 2 февраля 2022, 14:37
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Так, было установлено, что «Уголь активированный, таблетки 250 мг 10 шт, серия 60821», который выпускается АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление", не соответствует установленным требованиям по показателю «Микробиологическая чистота».
В сообщении говорится, что на данный момент продажа этого лекарственного препарата в аптеках Ростовской области приостанавливается.
Ранее региональное отделение ОНФ со ссылкой на промежуточные результаты опроса о доступности медицинской помощи сообщило, что порядка 70% жителей Ростовской области с диагнозом коронавирусная инфекция не получили бесплатных лекарств.
При этом, по словам главы Минздрава региона Юрия Кобзева, в области сейчас есть необходимые запасы лекарств от коронавируса. Он подчеркнул, что не все больные получают весь спектр лекарств, потому что в этом нет необходимости.