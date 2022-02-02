Неделю носившая мертвого ребенка ростовчанка обратится в прокуратуру и Минздрав

В понедельник, 31 января, ростовчан потрясла история о женщине, которая не знала о гибели долгожданного ребенка на позднем сроке. Напомним, Анна Миронова сообщила, что на седьмом месяце она перешла под опеку врача Олега Ш., который является сотрудником Ростовского перинатального центра. Анна уверена, что ее врач знал о гибели ребенка, но по своим причинам решил не сообщать ей об этом, ограничившись решением простимулировать роды.
Женщина рассказала изданию, что только в понедельник, 31 января, ей удалось получить на руки результаты вскрытия останков ребенка.
«Из экспертизы ясно, что ребенок был мертв восемь дней, за эти дни я была на осмотре у врача три раза. Он меня осматривал, но никакой информации о гибели плода не дал, лишь сообщил, что необходимо роды простимулировать», — сообщила в нашу редакцию пострадавшая женщина.
Анна рассказала, что для нее психологически тяжело воспринимать происходящую ситуацию. Она не верит, что долгожданная беременность могла иметь подобный исход, и заявила о решимости обратиться к властям Ростовской области.
«Ситуация для меня убийственная, я не верю, как так можно было со мной поступить. Сейчас я обратилась к помощи адвокатов, которые в свою очередь подготовят необходимые обращения в Следственный комитет, прокуратуру и Минздрав. Также я хочу обратиться с личной просьбой к губернатору Ростовской области Василию Голубеву взять под контроль проведение проверки и не дать перинатальному центру уйти от ответственности, как это происходит во многих случаях.», — сообщила Анна Миронова.
Женщина добавила, что врач, который вел ее беременность в перинатальном центре якобы отказался принимать роды с антенатальной гибелью плода. Ростовчанка сказала, что даже после освещения ситуации в СМИ ни руководство Ростовского перинатального центра, ни заведующий, ни сам наблюдавший ее врач не вышли с ней на связь.
Тем временем в издании проверили информацию о лечащем враче пострадавшей.
Олег Ш. вероятно работает акушером-гинекологом в течение 16 последних лет. Его основные места работы — это перинатальный центр, а также ещё один городской родильный.
В открытых источниках на его счету больше полусотни хороших и даже восторженных отзывов от молодых мам, которые вели у него как первую, так и последующие беременности. Однако есть и один комментарий за декабрь 2020 год, который имеет определенное сходство с жалобой Анны Мироновой:
«Перебивал, не реагировал на мои жалобы. Только сказал, что я тут не одна, и еще очередь за мной, нужно побыстрее консультацию провести», — пожаловалась анонимная ростовчанка, добавив, что специалист был заинтересован в активной продаже всех платных диагностических услуг перинатального центра.
Издание RostovGazeta обратилось к акушеру-гинекологу, который пожелал остаться анонимным, за комментарием по возможным причинам произошедшего.
«Антенатальная гибель — это смерть плода на поздних сроках вынашивания свыше 22 недель до наступления момента родов. К сожалению, у данного явления причин очень много — это могут быть инфекции, гематома… Предположить, что ребенок погиб нельзя без точных анализов и непосредственного осмотра. Я не думаю, что от девушки намеренно скрывали гибель плода», — сообщила акушер-гинеколог, добавив, что Анну Миронову могли также готовить к процессу родов с помощью подготовки шейки матки, не объяснив, для чего нужны постоянные осмотры в гинекологическом кресле и другие возможные медицинские манипуляции.
Она допускает, что коллега мог заметить воспаления у ростовчанки и умолчать до контрольной проверки состояния ее организма, чтобы не травмировать молодую женщину.
Тем временем история Анны облетела региональные СМИ и паблики в социальных сетях. Жители Ростова поддержали девушку, многие из комментаторов потребовали завести уголовное дело.