Неделю носившая мертвого ребенка ростовчанка обратится в прокуратуру и Минздрав

«Ситуация для меня убийственная, я не верю, как так можно было со мной поступить. Сейчас я обратилась к помощи адвокатов, которые в свою очередь подготовят необходимые обращения в Следственный комитет, прокуратуру и Минздрав. Также я хочу обратиться с личной просьбой к губернатору Ростовской области Василию Голубеву взять под контроль проведение проверки и не дать перинатальному центру уйти от ответственности, как это происходит во многих случаях.», — сообщила Анна Миронова.