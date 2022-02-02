Пермский call-центр ПЦБК по ковиду обработал более 12 тыс. заявок

За время своей деятельности call-центр обработал порядка 12 тысяч заявок от сотрудников Пермской целлюлозно-бумажной компании, что позволило уменьшить нагрузку на краевую систему здравоохранения. Специалисты центра работают с 8.00 до 22.00, звонки поступают от работников обеих производственных площадок, сообщает Properm.ru.
Помимо получения консультации, работники предприятия могут также пройти ПЦР-тест и получить в дистанционном формате консультацию по лечению. Для достижения данных целей ПЦБК подписала контракты с тремя коммерческими медцентрами.
Кроме того, компания сотрудничает с поликлиникой №4 городской больницы №6 в микрорайоне Голованово в Перми, там расположена ключевая производственная площадка ПЦБК.
Выездная бригада медиков производит тестирование сотрудников компании, которые работают в краевой столице, а также в городах Добрянка и Кунгур и в сельских населенных пунктах Пермского района. Запас ПЦР-тестов для работников также имеется в медицинских пунктах на предприятии. В целом за два года общее количество проведенных тестов превысило 12,3 тысячи.
Вместе с тем персонал ГП «ПЦБК» соблюдает масочный режим, социальную дистанцию, использует санитайзеры, а также проводится дезинфекция транспортных средств после каждого рейса.
Генеральный директор предприятия Юрий Марков подчеркнул, что главной ценностью является здоровье и безопасность работников. В связи со сложной эпидобстановкой половина административного персонала переведена на удаленный формат работы. При этом работа телефонных операторов способствует своевременному реагированию на очаги заболеваемости COVID-19 среди работников.
«Таким образом, 80% инженерно-технического и производственного персонала удается сохранять на рабочих местах и обеспечивать бесперебойную работу машин и оборудования. Хорошими темпами идет вакцинация от COVID-19, прививки поставили 80% от общей численности сотрудников», - прокомментировал глава ГП «ПЦБК».
Также сотрудники предприятия ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры, несмотря на пандемию коронавируса.