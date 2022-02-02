Пермский call-центр ПЦБК по ковиду обработал более 12 тыс. заявок

Выездная бригада медиков производит тестирование сотрудников компании, которые работают в краевой столице, а также в городах Добрянка и Кунгур и в сельских населенных пунктах Пермского района. Запас ПЦР-тестов для работников также имеется в медицинских пунктах на предприятии. В целом за два года общее количество проведенных тестов превысило 12,3 тысячи.