rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Азове повысили цену на проезд до 22 рублей с 1 февраля

2 февраля 09:02
Фото: Администрация Азова
В Азове впервые за почти 1,5 года увеличили стоимость проезда в автобусах и маршрутках, об этом сообщили в городской администрации.

Власти Азова рассказали, что тариф подняли впервые с октября 2020 года, и со вторника, 1 февраля, стоимость проезда на всех видах автобусов составит 22 рубля.

Запрос о повышении цен на проезд, как и в Ростове-на-Дону, подали перевозчики, которые настаивают на том, что с осени 2020 года расходы на содержание автопарков увеличились, а пассажирский поток в условиях пандемии значительно сократился. Перевозчики считают, что все это в совокупности сделало пассажироперевозки убыточными, а потому обратились в Минтранспорта Ростовской области.

Напомним, ранее в Ростове перевозчики городских маршрутов попросили поднять стоимость проезда до 45 рублей.

Материалы по теме
«За право покинуть Ростов это недорого»: ростовчане о подорожании проезда в аэропортВ Азове стоимость проезда в общественном транспорте повысится до 22 рублейВ мэрии Ростова хотят расширить и реконструировать Змиёвский проезд
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00