В Азове повысили цену на проезд до 22 рублей с 1 февраля

Власти Азова рассказали, что тариф подняли впервые с октября 2020 года, и со вторника, 1 февраля, стоимость проезда на всех видах автобусов составит 22 рубля.
Запрос о повышении цен на проезд, как и в Ростове-на-Дону, подали перевозчики, которые настаивают на том, что с осени 2020 года расходы на содержание автопарков увеличились, а пассажирский поток в условиях пандемии значительно сократился. Перевозчики считают, что все это в совокупности сделало пассажироперевозки убыточными, а потому обратились в Минтранспорта Ростовской области.
Напомним, ранее в Ростове перевозчики городских маршрутов попросили поднять стоимость проезда до 45 рублей.