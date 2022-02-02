В Азове повысили цену на проезд до 22 рублей с 1 февраля

Запрос о повышении цен на проезд, как и в Ростове-на-Дону, подали перевозчики, которые настаивают на том, что с осени 2020 года расходы на содержание автопарков увеличились, а пассажирский поток в условиях пандемии значительно сократился. Перевозчики считают, что все это в совокупности сделало пассажироперевозки убыточными, а потому обратились в Минтранспорта Ростовской области.