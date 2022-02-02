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В Ростовской области в течение 2021 года умерли рекордные 78 тысяч человек

2 февраля 08:38
Фото: pexels.com
В Ростовской области в минувшем году зарегистрировали 78388 смертей, сообщает Росстат.

Смертность в регионе увеличилась сразу на 22%, в 2020 году умерли 64,2 тысячи человек. За этот период в области снизилась рождаемость.

Так, в 2021 году на свет появились 35,7 тысячи малышей. Годом ранее в Ростовской области родились 36,4 тысячи детей.

Напомним, что Ростовская область стала лидером в ЮФО по числу смертей от коронавируса в ноябре. Тогда фиксировали рост заболеваемости COVID-19.

В данный момент также растет заболеваемость, но штаммом омикрон. Его люди переносят легче, чем другие разновидности коронавируса.

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