WWF России собирает средства на создание “медвежьих патрулей”

В WWF также рассказали, что “медвежьи патрули” составляются из местных жителей, но для их успешной деятельности необходимо спецоборудование и расходные материалы: сигналы для отпугивания животных, снегоходы и топливо, а также дроны для организации удаленного наблюдения за медведями с воздуха. И наконец, в рамках проекта северные поселения или рабочие станции оснащаются антиконфликтными системами оповещения. Всего же, как сообщили в Фонде, с апреля по сентябрь 2021 года в Ненецком автономном округе было зафиксировано полтора десятка заходов белых медведей в населенные пункты, и это рекордный показатель с 2016 года. Все конфликты были предотвращены.⁣