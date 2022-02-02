WWF России собирает средства на создание “медвежьих патрулей”

Posted 2 февраля 2022,, 17:01
Published 2 февраля 2022,, 17:01
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Отмечается, что партнеры Фонда помогли собрать уже около пяти миллионов рублей, пишет NEWS.RU со ссылкой на WWF. В организации пояснили, что такое поведение медведей может быть вызвано как изменением климата в сторону потепления, так и массовым освоением Арктики людьми.
В WWF также рассказали, что “медвежьи патрули” составляются из местных жителей, но для их успешной деятельности необходимо спецоборудование и расходные материалы: сигналы для отпугивания животных, снегоходы и топливо, а также дроны для организации удаленного наблюдения за медведями с воздуха. И наконец, в рамках проекта северные поселения или рабочие станции оснащаются антиконфликтными системами оповещения. Всего же, как сообщили в Фонде, с апреля по сентябрь 2021 года в Ненецком автономном округе было зафиксировано полтора десятка заходов белых медведей в населенные пункты, и это рекордный показатель с 2016 года. Все конфликты были предотвращены.
В организации также подчеркнули, что при освоении арктических земель необходимо помнить о хрупком балансе местных экосистем и учитывать возможности их сохранения в первозданном виде.