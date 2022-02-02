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Posted 2 февраля 2022, 05:13

Published 2 февраля 2022, 05:13

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Жильцы дома на Кривошлыковском, 4 в Ростове не поверили в эвакуацию одной из семей

2 февраля 2022, 05:13
В Ростове жильцы дома № 4 в Кривошлыковском переулке назвали подлогом переезд одной из семей во временное жилье на Уланскую, 15, комментарии появились в Instagram.

В Ростове жильцы дома № 4 в Кривошлыковском переулке в течение последних нескольких дней пытаются отвоевать свое право на то, чтобы остаться в аварийном здании и избежать эвакуации и переселения в пункт временного размещения в Северном жилом массиве.

Совсем недавно мэрия города сообщила о согласии на эвакуацию уже четырех семей, однако жильцы назвали это подлогом.

Они заявили, что Алиса Логвинова, которая якобы дала согласие на переезд, и слова которой записали на видео представители администрации, не живет в Кривошлыковском, 4, а проживает в новом доме и является сотрудником мэрии Ростова.

«Эта дама живет совсем в другом месте в новой квартире. На Уланской ее и близко нет, и она называет эти места клоповниками. Алиса Логвинова имеет долги, по ЖКХ в том числе, скрывается от банков. А банки терроризируют соседей. А еще она работает в администрации! Так что эта дама подставная!», — пишут разгневанные жильцы дома на Кривошлыковском, 4 в Instagram.

Там же жильцы сообщили о своей уверенности, что все происходящее последние дни — это попытка освободить землю под возможность строительства жилого дома в районе с хорошо развитой инфраструктурой.

«Серьезно? Уланская, 15? Край географии Ростова! Самый отдаленный дом города! То есть из района с развитой инфраструктурой предложили переехать за 30 километров? А у людей там работа, школы, детсадики… Интересно, землю под домом уже застройщику пообещали?», — интересуются жители Ростова.

#Общество#Новости
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