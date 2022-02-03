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Более 840 млн рублей ВСК выплатила своим клиентам по риску COVID-19 с начала пандемии

3 февраля 16:07
Фото: pxhere.com
За почти два года Страховой Дом ВСК выплатил своим клиентам по ДМС и страхованию от несчастных случаев и болезней (НС) более 840 млн рублей в связи с COVID-19. Также в рамках программ страхования ВСК было проведено свыше 70 тысяч тестов на коронавирус.

Всего медицинскую помощь по полисам ДМС и НСиБ получили свыше 140 тыс. клиентов. Также по данным аналитиков ВСК с начала пандемии количество госпитализаций и выездов скорой и неотложной медицинской помощи выросло в 2.5 раза, а число вызовов врачей на дом — в 3 раза. Кроме того, за последние два года в связи с тем, что многие пациенты столкнулись с постковидным синдромом, увеличилось количество обращений к отоларингологам и эндокринологам.

Увеличился спрос и на различные диагностические процедуры, связанные с лечением COVID-19 и его последствий. Например, в 4 раза выросло число -застрахованных, сдавших анализ на D-димер (показатель тромбообразования), в 2.5 раза — количество прошедших процедуру КТ или МРТ.

«Пандемия изменила спрос на медицинские услуги — во-первых, в целом растет число застрахованных по ДМС, примерно на 25% за период с 2018 по 2021 год. Во-вторых, увеличивается спрос на узкопрофильных врачей — отоларингологов, эндокринологов, неврологов, пульмонологов. Данная тенденция сохранится и в 2022 году — COVID-19 по-прежнему остается главным вызовом для всей системы здравоохранения. И после завершения пандемии тренд на заботу о собственном здоровье надолго останется актуальным. При этом страхование позволяет оптимизировать затраты на лечение за счет гибких страховых программ, включающих защиту от множества рисков, в т. ч. лечение коронавируса и сопутствующих заболеваний», — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

#Новости#Коронавирус COVID-19
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