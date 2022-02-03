«Через год построят»: ростовчане скептически отнеслись к запрету застройки набережной

Напомним, в среду, 2 февраля, стало известно, что арбитражный суд Ростовской области решил не вносить изменения в решение первой инстанции относительно запрета на строительство жилого комплекса на улице Береговой, 33/4, пролегающей вдоль набережной Дона.
Истцами выступили фирма «ДЛВ Инвест» и Минстрой региона, которые подали иск против департамента архитектуры и градостроительства Ростова, отказывающегося выдать разрешение на строительство многоквартирного дома на Береговой.
Причиной этого ДАиГ назвал невозможность удовлетворить потребности жильцов в достаточном количестве мест для парковки, а следовательно создании плотного дорожного трафика, который будет вынужден объезжать автомобили, припаркованные на ближайших улицах. Вместе с этим администрация Ростова настояла, что участок входит в водоохранную зону, а потому не предназначен для застройки.
Однако ростовчане отнеслись к подобным заявлениям с насмешкой, заметив, что водоохранная зона не помешала вырасти вдоль Береговой десяткам жилых комплексов с миллионами квадратных метров, которые не обеспечены паркингами.
«Следим за новостями. Через год на этом месте построит другой бизнесмен. Если нельзя одному, то не значит, что нельзя всем. Зачем на набережной такие высотки? Откуда она возьмется, эта подземная стоянка? Если они хотят строить практически на воде. А другие ЖК на Береговой покрывают потребности жильцов?» — спросили ростовчане.
Другие жители заметили, что повышение плотности застройки в центре грозит созданием нового гетто и сообщили, что город «превращается в дистопическую помойку».