«Через год построят»: ростовчане скептически отнеслись к запрету застройки набережной

«Следим за новостями. Через год на этом месте построит другой бизнесмен. Если нельзя одному, то не значит, что нельзя всем. Зачем на набережной такие высотки? Откуда она возьмется, эта подземная стоянка? Если они хотят строить практически на воде. А другие ЖК на Береговой покрывают потребности жильцов?» — спросили ростовчане.