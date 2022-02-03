rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Лекарство от рака из жуков»: ростовский зоолог рассказал об обвинениях на Шри-Ланке

3 февраля 11:10
Фото: Александр Игнатенко / vk
На Шри-Ланке ростовским зоологам выдвигали множество абсурдных обвинений, вплоть до намеренного изъятия генов у жуков для производства лекарства от рака, сообщил RostovGazeta один из трех друзей, застрявших на острове, ростовский зоолог Александр Игнатенко.

Напомним, что трое друзей из Ростова и области, оказались в плену островного государства Шри-Ланка. Задержали их за сбор мертвых жуков на дороги, из-за чего жителям Дона с лета 2020 года запретили покидать остров. Судебный процесс постоянно затягивался. Со ссылкой на слова адвоката донских парней RostovGazeta рассказывала, как против них сформировали колоссальный список абсурдных обвинений, в котором были обнаружены и насекомые-вредители, и те, которые вовсе не присутствуют в местной флоре и фауне.

«Например, нас обвиняли в том, что насекомых мы собирали для изъятия генов. Якобы потом, на их основе мы сделаем лекарство от рака. Аргументом стало то, что когда это лекарство появится, Шри-Ланка не будет иметь на него право, и этим будет нанесен урон их медицине», — отмечает Александр Игнатенко.

Сегодня зоологи вернулись в Ростов.

«Ужас без конца»: ростовский зоолог рассказал о двух годах в тюрьме на Шри-Ланке
Узнать подробнее

Материалы по теме
Путина попросили помочь задержанному из-за жуков на Шри-Ланке ростовскому зоологуЛаврова попросили помочь задержанным на Шри-Ланке ростовским зоологам«Завтра — в Ростов»: застрявшие на два года в Шри-Ланке зоологи вернулись в Россию
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00