«Лекарство от рака из жуков»: ростовский зоолог рассказал об обвинениях на Шри-Ланке

Напомним, что трое друзей из Ростова и области, оказались в плену островного государства Шри-Ланка. Задержали их за сбор мертвых жуков на дороги, из-за чего жителям Дона с лета 2020 года запретили покидать остров. Судебный процесс постоянно затягивался. Со ссылкой на слова адвоката донских парней RostovGazeta рассказывала, как против них сформировали колоссальный список абсурдных обвинений, в котором были обнаружены и насекомые-вредители, и те, которые вовсе не присутствуют в местной флоре и фауне.
«Например, нас обвиняли в том, что насекомых мы собирали для изъятия генов. Якобы потом, на их основе мы сделаем лекарство от рака. Аргументом стало то, что когда это лекарство появится, Шри-Ланка не будет иметь на него право, и этим будет нанесен урон их медицине», — отмечает Александр Игнатенко.
Сегодня зоологи вернулись в Ростов.
Подробнее в интервью: «Ужас без конца»: ростовский зоолог рассказал о двух годах, проведенных на Шри-Ланке