«Лекарство от рака из жуков»: ростовский зоолог рассказал об обвинениях на Шри-Ланке

Напомним, что трое друзей из Ростова и области, оказались в плену островного государства Шри-Ланка. Задержали их за сбор мертвых жуков на дороги, из-за чего жителям Дона с лета 2020 года запретили покидать остров. Судебный процесс постоянно затягивался. Со ссылкой на слова адвоката донских парней RostovGazeta рассказывала, как против них сформировали колоссальный список абсурдных обвинений, в котором были обнаружены и насекомые-вредители, и те, которые вовсе не присутствуют в местной флоре и фауне.