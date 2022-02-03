Наблюдатели ОБСЕ заметили иностранных наемников Украины у границ Ростовской области

Сотрудники миссии ОБСЕ представили отчет, в котором указано, что у поселения Карловки остановились три автобуса и два грузовика, в которых находились люди, облаченные в военную форму и маски, закрывающие их лица.
Данными отчета, опубликованного наблюдателями, поделился Telegram-канал «Донбасс Сегодня». В ОБСЕ рассказали, что транспортные средства шли в сопровождении двух автомобилей украинской полиции. Они проследовали до заправки, на которой в тот момент находились шесть грузовиков, около них стояли около 30 мужчин, также одетых в военную форму и маски. После заправки они направились на восток по трассе М04.
Ранее разведке ДНР удалось выяснить, что у территорий Донбасса к зоне соприкосновения стянули около 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины.