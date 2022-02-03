Наблюдатели ОБСЕ заметили иностранных наемников Украины у границ Ростовской области

Данными отчета, опубликованного наблюдателями, поделился Telegram-канал «Донбасс Сегодня». В ОБСЕ рассказали, что транспортные средства шли в сопровождении двух автомобилей украинской полиции. Они проследовали до заправки, на которой в тот момент находились шесть грузовиков, около них стояли около 30 мужчин, также одетых в военную форму и маски. После заправки они направились на восток по трассе М04.