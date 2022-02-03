Новости Ростовской области о загадочной гибели пары и критической нагрузке на медиков

С 3 по 10 февраля жителей региона ожидают перепады температуры от четырех градусов мороза до трех градусов выше нуля. В северной части региона температура может упасть до -6, однако несмотря на это во всех районах Ростовской области жители будут наблюдать снегопады, сменяющиеся дождями, гололедицей и туманной погодой.