Новости Ростовской области о загадочной гибели пары и критической нагрузке на медиков

В Ростове при неизвестных обстоятельствах в конце января погибла супружеская пара.
Кончина супружеской четы стала известна из-за звонков их друзей, которые не могли дозвониться паре, проживающей на проспекте Шолохова в Пролетарском районе города.
В воскресенье, 30 января, в квартиру приехали родители женщины, которые обнаружили свою дочь и зятя мертвыми на кухне.
Возле погибших в течение суток находились их дочери-погодки детсадовского возраста, старшей девочке три года, а младшей — два.
В настоящий момент следственные органы проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства загадочной гибели супругов, так как на их телах не было обнаружено никаких следов насильственной гибели или повреждений.
Ростовский гидрометцентр предсказал жителям региона повышение дневной температуры, а также снег и дожди в первую и последнюю декаду февраля.
Метеорологи объяснили, что хотя февраль 2022 года окажется одним из самых теплых за последние годы исследований погодных явлений, ростовчанам не стоит ожидать резкого потепления.
С 3 по 10 февраля жителей региона ожидают перепады температуры от четырех градусов мороза до трех градусов выше нуля. В северной части региона температура может упасть до -6, однако несмотря на это во всех районах Ростовской области жители будут наблюдать снегопады, сменяющиеся дождями, гололедицей и туманной погодой.
С 10 по 20 февраля распогодится, и в Ростовской области будет держаться солнечная погода с температурой до +10 градусов.
Однако уже к завершению февраля в регион придет последний холодный фронт перед началом весны, который принесет с собой снегопады и температуру до 15 градусов мороза.
В Ростове местные власти фиксируют лавинообразный рост числа заболевших. Только с 28 января поликлиники города приняли от граждан более 34 тысяч вызовов врача на доме, а ежедневное число обращений превышает пять тысяч звонков.
Из-за увеличения нагрузки на медицинский персонал поликлиники расширили рамки графика приема больных, и теперь медучреждения принимают ростовчан с вирусной симптоматикой до 22.00 мск.
Чтобы увеличить производительность работы медиков и обработку обращений пациентов в поликлиниках граждан принимают в 131 кабинете, а в фильтр-боксах число задействованных врачей увеличили на 264 штатных единицы. Кроме того для перевозки больных, нуждающихся в скорой помощи, выделили еще 67 автомобилей, что увеличило количество бригад скорой помощи до 183 единиц.
Напомним, возросшая нагрузка на систему здравоохранения Ростова напрямую связана со взрывным ростом заболеваемости. Теперь в сутки при проведении четырех тысяч тестов находят немногим меньше тысячи ростовчан, что свидетельствует о том, что заболевает каждый четвертый тестируемый.