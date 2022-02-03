Оценку квартир в аварийном доме на Кривошлыковском власти Ростова начнут с 5 февраля

Напомним, в течение последней недели жильцы дома на Кривошлыковском стараются защищить здание, объявленное зоной чрезвычайной ситуации, от сноса. Жильцы сообщают, что за эти дни они пережили несколько попыток набега на здание в попытках отрезать его от жилищных коммуникаций, которые снабжают ростовчан энергоресурсами и водоснабжением.