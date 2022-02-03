Оценку квартир в аварийном доме на Кривошлыковском власти Ростова начнут с 5 февраля

Напомним, в течение последней недели жильцы дома на Кривошлыковском стараются защищить здание, объявленное зоной чрезвычайной ситуации, от сноса. Жильцы сообщают, что за эти дни они пережили несколько попыток набега на здание в попытках отрезать его от жилищных коммуникаций, которые снабжают ростовчан энергоресурсами и водоснабжением.
Власти Ростова рассказали, что контракт на оценку имущества заключат уже в четверг, 3 февраля, после чего с субботы, 5 февраля, эксперты придут в здание на Кривошлыковском для осмотра помещений и оценки жилья.
После достижения соглашений с жильцами местные власти планируют запросить из областного бюджета сумму, необходимую для расселения дома. Деньги обещают направить собственникам жилья в срок не более 60 суток с момента перехода права собственности на квадратные метры аварийного дома.
Власти рассказали, что из аварийного дома уехали 11 семей, еще три собираются выехать на выходных, переселения ожидают 60 квартир.
Подробности истории аварийного дома на Кривошлыковском можно прочитать в материале «Снести нельзя отремонтировать: как ростовчане воюют с властями за аварийный дом» по прямой ссылке.